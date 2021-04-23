В САТОБ пройдет вечер "Самара Шостакович Балет I"

В субботу, 8 мая, на сцене Самарского театра оперы и балета пройдет вечер "Самара Шостакович Балет I" (12+).

Зрителям в танце покажут целое столетие, с двадцатых-тридцатых годов ХХ века до наших дней. Это противоречивое и сложное время, как музыка Дмитрия Шостаковича. История страны, где, помимо революций, войн, политических и жизненных трудностей, были беззаботное веселье, взаимная любовь, радостные праздники и счастливое детство.

Балетмейстер-постановщик — главный приглашенный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик вечера — художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.

Одноактный неоклассический балет "Фортепианный концерт" — первая работа, которую для САТОБ создает Максим Петров из Санкт-Петербурга. Название балета определила музыка. Она настолько насыщена драматургией сама по себе, что не нуждается в сюжете, но при этом диктует непростую хореографическую форму.

"Ленинградская симфония" — одноактный балет на музыку первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии, премьера которой состоялась 5 марта 1942 г. на сцене Куйбышевского театра оперы и балета.

Балет состоит из трех частей: "Безмятежное счастье", "Нашествие", "Реквием". Его герои — Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает нашествие Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам.

Билеты на вечер "Самара Шостакович Балет" по цене от 200 до 1000 руб. можно приобрести в кассах театра и города, а также через сайт театра opera-samara.net.