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Театр Культура

В САТОБ пройдет вечер "Самара Шостакович Балет I"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 мая, на сцене Самарского театра оперы и балета пройдет вечер "Самара Шостакович Балет I" (12+).

Фото: САТОБ

Зрителям в танце покажут целое столетие, с двадцатых-тридцатых годов ХХ века до наших дней. Это противоречивое и сложное время, как музыка Дмитрия Шостаковича. История страны, где, помимо революций, войн, политических и жизненных трудностей, были беззаботное веселье, взаимная любовь, радостные праздники и счастливое детство.

Балетмейстер-постановщик — главный приглашенный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик вечера — художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.
Одноактный неоклассический балет "Фортепианный концерт" — первая работа, которую для САТОБ создает Максим Петров из Санкт-Петербурга. Название балета определила музыка. Она настолько насыщена драматургией сама по себе, что не нуждается в сюжете, но при этом диктует непростую хореографическую форму.

"Ленинградская симфония" — одноактный балет на музыку первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии, премьера которой состоялась 5 марта 1942 г. на сцене Куйбышевского театра оперы и балета.
Балет состоит из трех частей: "Безмятежное счастье", "Нашествие", "Реквием". Его герои — Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает нашествие Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам.

Билеты на вечер "Самара Шостакович Балет" по цене от 200 до 1000 руб. можно приобрести в кассах театра и города, а также через сайт театра opera-samara.net.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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