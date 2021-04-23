В САТОБ пройдет вечер "Самара Шостакович Балет I"

В субботу, 8 мая, на сцене Самарского театра оперы и балета пройдет вечер "Самара Шостакович Балет I" (12+).
Зрителям в танце покажут целое столетие, с двадцатых-тридцатых годов ХХ века до наших дней. Это противоречивое и сложное время, как музыка Дмитрия Шостаковича. История страны, где, помимо революций, войн, политических и жизненных трудностей, были беззаботное веселье, взаимная любовь, радостные праздники и счастливое детство.
Балетмейстер-постановщик — главный приглашенный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака. Дирижер-постановщик вечера — художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.
Одноактный неоклассический балет "Фортепианный концерт" — первая работа, которую для САТОБ создает Максим Петров из Санкт-Петербурга. Название балета определила музыка. Она настолько насыщена драматургией сама по себе, что не нуждается в сюжете, но при этом диктует непростую хореографическую форму.
"Ленинградская симфония" — одноактный балет на музыку первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии, премьера которой состоялась 5 марта 1942 г. на сцене Куйбышевского театра оперы и балета.
Балет состоит из трех частей: "Безмятежное счастье", "Нашествие", "Реквием". Его герои — Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает нашествие Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам.
Билеты на вечер "Самара Шостакович Балет" по цене от 200 до 1000 руб. можно приобрести в кассах театра и города, а также через сайт театра opera-samara.net.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!