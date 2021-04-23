В Самаре предлагают установить арт-объект "Мир на земле"

В Самаре может появиться еще одна скульптурная композиция. С предложением поддержать проект установки скульптуры "Мир на земле" к депутату Александру Хинштейну обратился директор САТОБ Сергей Филиппов.
Финансирование проекта на себя полностью берет петербургский меценат Вячеслав Заренков, хорошо известный в Самаре по работе с местным Театром оперы и балета — здесь благодаря его финансовой поддержке по мотивам его же литературных произведений были поставлены балетные шоу "Три маски короля" и "Back to life". Недавно Вячеслав Заренков приобрел и передал в дар самарскому театру декорации и костюмы к балету "Раймонда", премьера которого планируется в 2022 году, и которая без его поддержки не могла бы состояться.
Меценат попросил рассмотреть возможность установки скульптурной композиции в Самаре в "одном из знаковых мест города", и гарантировал, что берет на себя финансовые обязательства по изготовлению, установке арт-объекта, а также благоустройство прилегающей территории.
Автором идеи арт-объекта выступил сам Вячеслав Заренков, автором композиции — Юлия Заренкова. Проработкой облика занимался греческий скульптор Кауши Бесим. В создании скульптурной композиции также участвовали представители Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина.
Планируется, что высота арт-объекта составит 5,5 м, а диаметр - 3 м. В его идеологической основе — пропаганда идеи сохранения планеты, мира и добра, семейных ценностей.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((