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Культура

В Самаре предлагают установить арт-объект "Мир на земле"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре может появиться еще одна скульптурная композиция. С предложением поддержать проект установки скульптуры "Мир на земле" к депутату Александру Хинштейну обратился директор САТОБ Сергей Филиппов.

Финансирование проекта на себя полностью берет петербургский меценат Вячеслав Заренков, хорошо известный в Самаре по работе с местным Театром оперы и балета — здесь благодаря его финансовой поддержке по мотивам его же литературных произведений были поставлены балетные шоу "Три маски короля" и "Back to life". Недавно Вячеслав Заренков приобрел и передал в дар самарскому театру декорации и костюмы к балету "Раймонда", премьера которого планируется в 2022 году, и которая без его поддержки не могла бы состояться.

Меценат попросил рассмотреть возможность установки скульптурной композиции в Самаре в "одном из знаковых мест города", и гарантировал, что берет на себя финансовые обязательства по изготовлению, установке арт-объекта, а также благоустройство прилегающей территории.

Автором идеи арт-объекта выступил сам Вячеслав Заренков, автором композиции — Юлия Заренкова. Проработкой облика занимался греческий скульптор Кауши Бесим. В создании скульптурной композиции также участвовали представители Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина.

Планируется, что высота арт-объекта составит 5,5 м, а диаметр - 3 м. В его идеологической основе — пропаганда идеи сохранения планеты, мира и добра, семейных ценностей. 

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