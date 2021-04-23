Банк "Открытие": Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 0,5 б. п.

По итогам заседания 23 апреля Совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 0,5 б. п. до уровня 5,0%, что полностью совпало с ожиданиями рынка и нашим прогнозом. Повышение ключевой ставки во многом продиктовано наблюдаемым сохранением высоких темпов потребительской инфляции и роста цен производителей, а также усилением действия проинфляционных факторов с момента предыдущего заседания Банка России. Прогноз инфляции на конец 2021 г. был повышен Банком России до 4,7-5,2%, что означает лишь умеренное ее замедление по отношению к ожидаемому значению на конец апреля, которое может составить около 5,5%-5,6% г/г.

Банк России отметил восстановление экономической активности, оставив при этом без изменения свои ожидания относительно темпов экономического роста: в диапазоне 3,0-4,0% в 2021 г., 2,5-3,5% в 2022 г., 2,0-3,0% в 2023 г. Следует отметить, что оценка Банка России остается стабильной на фоне ухудшения ожиданий по росту экономики в 2021 г.: МЭР снизил свою оценку с 3,3% до 2,9%, консенсус Reuters — с 3,3% до 3,1%.

Среднесрочный прогноз ключевой ставки не был опубликован в пресс-релизе. Однако учитывая высокие ожидания регулятора по темпам экономического роста, динамики внутреннего и внешнего спроса, можно ожидать, что в прогноз будет заложено увеличение ключевой ставки до уровней, соответствующих верхней половине нейтрального диапазона, т. е. 5,5-6% к концу года. В этом случае среднегодовое значение ключевой ставки составит около 5% — в точности, как и в 2020 г.

Курс доллара к рублю практически не отреагировал на решение Банка России повысить ставку, сохранившись на уровне около 74,9 спустя 15 минут после публикации решения ЦБ РФ. Доходности трехлетних ОФЗ отреагировали снижением на 3 б. п. — в рамках волатильности. Годовые свопы к ключевой выросли на 14 б. п., до 5,82% отражая ожидания дальнейшего роста ключевой ставки. Индекс Мосбиржи после решения Банка России не изменился.