16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ привлекает топ-менеджеров Газбанка за убытки в 770 млн рублей Банк "Траст" затребовал 113 млрд руб. с Николая Тарана Хасаев и Леушкин не будут расплачиваться по долгам "АК Банка" Самарцы увеличили объем банковских вкладов на 7,4% Максим Сойфер назначен первым вице-президентом КБ "Солидарность"

Банки Финансы

Россельхозбанк запускает льготную ипотеку для военнослужащих с детьми

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 15 апреля 2021 года клиенты Россельхозбанка — военнослужащие, имеющие детей, смогут получить льготную ипотеку по ставке 4,6% годовых до 4,4 млн рублей на приобретение квартиры в новостройках, а также находящейся на этапе строительства.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Заявку на получение льготной ипотеки в РСХБ может подать участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (Участник НИС), имеющий двух и более детей, один из которых рожден после 1 января 2018, и приобретающий квартиру на первичном рынке недвижимости. Заявителем также может стать родитель ребенка-инвалида. Кредит предоставляется на сумму от 500 тыс. до 4,4 млн рублей. Размер первоначального взноса начинается от 15%.

"Россельхозбанк в очередной раз расширяет продуктовую линейку и запускает уникальное ипотечное предложение, адресованное людям, посвятившим свою жизнь служению отечеству. Банк предоставляет возможность военнослужащим улучшить жилищные условия, воспользовавшись более выгодным предложением для своих семей", — прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.

Для военнослужащих, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), предусмотрены дополнительные преимущества. Так, на кредитные средства можно приобрести квартиру, в том числе на вторичном рынке, расположенную в сельских поселениях на территории ДФО. Ипотечный кредит предоставляется участникам НИС, проживающим на дальневосточных территориях и имеющим двух и более детей, один из которых родился после 1 января 2019 года. Либо заявитель является родителем ребенка-инвалида, рожденного до 31 декабря 2022 года.

Подробную информацию об условиях ипотечных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте rshb.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2