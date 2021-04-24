Житель Самарской области угнал машину у таксиста, чтобы съездить за выпивкой

В Сергиевском районе Самарской области задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в угоне машины у таксиста.

Как сообщает региональное ГУ МВД, к правоохранителям обратился 57-летний мужчина, лишившийся Lada Granta. Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль на парковке у дома на ул. Мира в пос. Суходол, вскоре задержали подозреваемого.

Задержанный пояснил, что, будучи пьяным, вызвал такси, чтобы добраться домой из развлекательного заведения. Позже клиент отказался платить, из-за этого у него завязалась словесная перепалка с водителем. Во время ссоры мужчина решил угнать автомобиль, чтобы съездить в магазин за спиртным. В итоге злоумышленник силой забрал машину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения").