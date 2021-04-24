Артем Комаров: "Я был уверен, что мало кто читал мои комментарии, кроме меня и кота"

Артем Комаров спортивный журналист, автор проекта о европейском баскетболе "Перехват". Он работал в Единой лиге ВТБ, был пресс-атташе у клуба "Локомотив-Кубань" и питерского "Зенита". Начинал он журналистскую деятельность в Самаре, пока учился в еще необъединенном Госуниверситете. Артем поделился мыслями о том, как начать писать о спорте, какими качествами должен обладать спортивный журналист, и рассказал, с чего для него начиналась спортивная журналистика.

— Как ты понял, что хочешь связать свою жизнь со спортивной журналистикой?

— Со 2 класса я занимался баскетболом. Пока был ребенком, видел себя исключительно игроком. Я переехал в Самару после 11 класса, потому что меня позвали играть в команду "Красные Крылья". Еще нужно было учиться, и я поступил в Госуниверситет на журналистику. С выбором специальности у меня не было проблем, потому что я еще со школы не только занимался спортом, но и писал о нем. У меня не получилось реализовать себя в качестве спортсмена, но я понимал, что не хочу бросать баскетбол. Я решил, что стану писать о нем. Я хотел общаться с игроками, быть на пресс-конференциях, сидеть в пресс-ложе. Хотел быть причастным к баскетболу.

— Когда ты сделал свой первый спортивный материал, который опубликовали?

— В 11 классе. Это был репортаж на радио ГТРК "Волгоград-ТРВ". Тогда проходил чемпионат по шахматам, куда я отправился на задание. Помню, как ходил с диктофоном, записывал интервью с людьми, у которых никогда в жизни интервью не брали, и я тоже никогда никого не интервьюировал. Затем на радио мне показали, как работать в программе, и я все сам смонтировал. Ощущения были невероятные, когда репортаж вышел в свет. Через неделю после этого в местной газете опубликовали мой текст про известного советского комментатора Николая Озерова. И все так закрутилось стремительно, что на первый курс я пришел с огромным портфолио.

— Во время учебы в Самаре где ты публиковался?

— Пока учился, я случайно попал в "Аргументы и Факты". Проходил мимо редакции, когда шел на пляж, и зашел к ним. Сказал: "Вы ребята, не умеете писать про спорт". Они мне ответили: "Ну конечно, у нас же нет спорткора". Я говорю: "Так вот же я". Мне платили там копейки, но было все равно. Это было круто, так как я еще учился. Затем я познакомился с Виталием Папилкиным, главным редактором в "Самарских известиях". Ушел работать к нему, и получилось так, что я стал редактором спортивного раздела. Это дало мощный толчок мне для развития. Каждый день приходилось думать, чем забивать полосу о спорте. Работая там, я создал серию интервью под названием "Неизвестный самарский спорт". Я общался с Дарьей Касаткиной, которая сейчас одна из лучших теннисисток России, ее одно из первых интервью было мне. Общался с фехтовальщицами Виолеттой и Даниелой Храпиными. У меня было много ребят, я прошел через них, а они прошли через меня в самом начале их карьеры.

— Чем ты занимался после университета?

— Учился дальше журналистике, только в Нижнем Новгороде. Я оказался в той же ситуации, что и в Самаре: никого не знал, не к кому было обратиться. Поначалу работал на портале "Открытый Нижний". Писал про все. Ходил на собрания анонимных алкоголиков и делал репортажи. В свой день рождения попал в храм к кришнаитам и хотел сделать репортаж про то, как они вербуют людей. Было забавно, но про спорт писать хотелось больше. В Нижнем есть баскетбольный клуб, он участвует в Единой лиге ВТБ. Я понимал, что мне нужно кровь из носу ходить на их матчи и где-то публиковаться. Я писал во все редакции и предлагал себя. Мне ответили из регионального "Советского спорта" и предложили писать им комментарии с матчей. Это было несерьезно, и я был уверен, что мало кто читал эти комментарии, кроме меня и кота. Я писал их, пока через полгода со мной не связались из федерального "СовСпорта" и не предложили написать репортаж с матча Евролиги. Это главный турнир континента, всероссийская газета. У меня был мандраж, тем более мне тогда сказали, что репортаж должен быть готов к середине игры. Оказалось, что, конечно, редакторы шутили, но сдать текст нужно было через 5 минут после финального свистка и сделать так, чтобы на мне потом не поставили крест. У меня получилось.

После "Советского спорта" я работал пресс-атташе в баскетбольном клубе "Локомотив-Кубань", потом в Москве в Единой лиге ВТБ, редактором баскетбольного раздела на "Чемпионате", писал общественно-политические новости на портале "Инфо24", затем уехал в Санкт-Петербург работать пресс-атташе в "Зените" — они вышли в Евролигу и им нужен был человек с опытом и связями.

Сейчас моя основная работа в РБК, проекты для Winline, "СберБанка" и Российской федерации баскетбола, плюс я веду свой проект в телеграм-канале, называется "Перехват".

— Когда у тебя появилась идея создать свой проект?

—В августе 2018 года. Я стал глубже погружаться в европейский баскетбол. У меня была точка зрения, которой я хотел делиться, но не мог это делать на "Чемпионате". Это было либо никому не нужно, либо чему-то противоречило. Я завел телеграмм-канал без каких-либо претензий, на то чтобы он всем нравился. В итоге я видел, как канал обрастает подписчиками. Бытует мнение, что европейский баскетбол в России не интересен, и я тоже так думал, но оказывается, что если писать об этом, делать свои тексты интересными, люди будут читать, и им будет нравиться.

— В России мало университетов, где можно обучаться спортивной журналистике. Тебе хватило базовых знаний о журналистике, которые ты получил?

— Когда я учился, думал, что не хватает. Сейчас я понимаю, что вряд ли мне это помогло бы. Потому что там должны обучать тому же самому, чему учат на кафедре обычной журналистики: добывать информацию. Если человек умеет это делать, он будет добывать ее в любой сфере. Не думаю даже, что нужно целенаправленно четыре года учить спортивной журналистике, для этого хватит семестра или одного года. Но, несомненно, такие факультеты полезны. Общие знания о спортивной журналистике нужны, чтобы понимать общую картину.

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— Кто может стать спортивным журналистом: спортсмен, поступивший на журфак, человек, который учится на журналиста и увлекается спортом, или спортивный фанат, который хорошо пишет?

— Спортивным журналистом может стать любой, кто захочет. Главное — желание целенаправленно писать о спорте, и если оно есть, любой может быть спорткором. В спортивной журналистике не особо серьезная конкуренция, но если мы говорим о футболе, то там другая ситуация. Про футбол пишет каждый. В других видах спорта такого нет. Интересен волейбол? Пиши про него, народ увидит, что ты разбираешься в этом, и тебя будут считать спортивным журналистом и подписываться на тебя в соцсетях.

— Какими качествами должен обладать спортивный журналист?

— Он должен быть психологом. Спортсмены специфичные люди, с ними трудно общаться. При этом они могут быть супермиллионерами, и надо сделать так, чтобы они не послали тебя куда подальше. Прогибаться тоже не стоит, потому что они понимают, что если ты будешь стоять перед ними мямлить, они просто скажут: "Слушай, давай потом поговорим". Труднее, наверное, только с политиками, которые сами кого хочешь перехитрят. Еще надо досконально знать предмет разговора. Когда читаешь репортаж, сразу видно, что журналист даже правил не знает, если мячи у него в баскетболе забивают, а не забрасывают.

— Какими лайфхаками пользуешься, чтобы разговорить спортсмена?

— У меня нет лайфхаков. Я просто стараюсь всегда готовиться к интервью, чтобы человек, у которого я буду его брать, не подумал, что я ничего не знаю. Когда ты готов, ты в теме, тебя просто так не обмануть. Из рубрики "вредные советы": иногда можно угадать, какую фразу тебе скажет спортсмен или тренер после матча. Когда закончился рядовой матч, у тренера, который обязан прийти на пресс-конференцию, нет настроения, а комментарий нужно взять. Можно угадать, что он ответил бы. Если команда проиграла: "Они бились до последнего. Ребята молодцы. В следующий раз мы обязательно победим". Если выиграли, он скажет: "Красавцы, мы дальше будем играть в том же духе". Можно придумать миллион ответов, и все они будут более менее похожи на то, что скажет человек. Я так делал, схема работает. Здесь играет еще фактор знакомства. Если я до этого работал с этим человеком, я знаю, как он отвечает на вопросы. Когда сходил на 100 пресс-конференций, ответы можешь писать на раз два.

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— Как начинающему журналисту найти свою площадку?

— Есть Sports.ru — самый популярный спортивный сайт России. Там блог может завести себе любой человек. Вопрос только в том, увидят ли то, что ты пишешь, редакторы, и вынесут ли это они на главную страницу. Если твои тексты реально крутые, то они это сделают. Это площадка, где начинали многие журналисты, которые сейчас известны, например, в баскетболе Павел Хрусталев, в футболе Роман Мун. Еще хорошая площадка — соцсети. Это мощнейшие площадки, потому что там очень сильная связь с автором. Люди, которые читают тексты, понимают, что они могут написать автору в любой момент и автор, скорее всего, ответит, потому что ему тоже интересно общаться с аудиторией. Есть еще вариант, если есть СМИ, куда хочешь писать, просто приходи к ним и говори, что хочешь писать. Это рабочая схема, не нужно бояться, нужно пробовать и все получится.