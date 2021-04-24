Пропавшая 14-летняя самарчанка нашлась у знакомых

В Самаре полицейские разыскали пропавшего подростка, сообщает региональное ГУ МВД.
Напомним, 14-летняя девочка вечером 20 апреля ушла из дома и пропала.
Несовершеннолетнюю искали сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних, ППС и ДПС, а также волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". 23 апреля сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что пропавшая находится в пос. Новосемейкино у знакомых. Вскоре девочку вернули здоровой и невредимой родителям.
Полицейские напоминают родителям: если ребенок не вернулся из школы или от друзей и не выходит на связь, необходимо сразу обратиться в органы внутренних дел. При подаче заявления желательно при себе иметь фото ребенка, в том числе в электронном виде, документы, удостоверяющие личность заявителя и несовершеннолетнего, вспомнить, во что пропавший был одет, сообщить его приметы, составить список друзей, одноклассников, знакомых и преподавателей, и по возможности предоставить их контактные данные. Также необходимо проанализировать поведение ребенка за последнее время: о чем он говорил, в каком находился настроении и с кем чаще всего общался.