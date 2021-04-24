Пропавшая 14-летняя самарчанка нашлась у знакомых

В Самаре полицейские разыскали пропавшего подростка, сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, 14-летняя девочка вечером 20 апреля ушла из дома и пропала.

Несовершеннолетнюю искали сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних, ППС и ДПС, а также волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". 23 апреля сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что пропавшая находится в пос. Новосемейкино у знакомых. Вскоре девочку вернули здоровой и невредимой родителям.