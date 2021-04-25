Жителя Самарской области уличили в вождении без прав

В Жигулевске Самарской области правоохранители задержали 49-летнего автомобилиста без водительских прав, сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов Lada. Полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, но проходить освидетельствование он отказался.

Чуть позже выяснилось, что в июне 2020 г. мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования, тогда его лишили водительских прав на 18 месяцев.

Теперь машину отправили на спецстоянку, а в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").