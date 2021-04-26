Банк "Открытие" снизил ставки по программам льготной ипотеки

Теперь клиенты банка "Открытие" могут оформить кредит в рамках программы "Ипотека с господдержкой" по ставке 5,59% годовых, ставка по программе "Дальневосточная ипотека" составляет всего 1% годовых.
"Ипотека с господдержкой" предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика с максимальной суммой кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и 6 млн рублей для остальных регионов России. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.
Согласно условиям программы "Дальневосточная ипотека" льготный кредит доступен на покупку жилья в новостройке или уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке в сельских поселениях ДФО. Максимальный размер кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%, срок кредитования — до 20 лет. Стать заемщиком по программе могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 18 лет.
Также напоминаем, что клиенты банка "Открытие", у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок, могут воспользоваться программой "Семейная ипотека" и получить кредит по ставке от 4,65% годовых. В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% с учетом материнского капитала.
"Мы рады предложить своим клиентам одни из самых выгодных на рынке условий кредитования в рамках программ с господдержкой, пользующихся сейчас большим спросом, — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка "Открытие". — Благодаря нашим новым ставкам, скорости рассмотрения заявки и заключения сделки еще больше семей смогут осуществить мечту о новом жилье".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.