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56 тысяч самарцев приняли участие во всероссийском субботнике

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшую субботу, 24 апреля, несмотря на пасмурную погоду 56 тысяч горожан вышли на улицы Самары, чтобы навести порядок на общественных пространствах. Среди них были депутаты и сотрудники городской думы, которые помогли привести в порядок территорию парка Победы.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

В парке Победы городские парламентарии собираются каждый год, чтобы привести в порядок после зимы его территорию. В минувшую субботу к ним присоединились члены молодежного парламента и общественного совета при гордуме. Многие привели с собой друзей и родных.

"Парк Победы — особое для всех горожан место — символ подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Нет смысла создавать какие-то дополнительные уроки в школьной программе для того, чтобы привить любовь к Родине. Очень важно своим примером показывать, как нужно заботиться о ней", — отметил председатель гордумы Самары Алексей Дегтев.

К акции присоединились также представители национальных общественных организаций и просто инициативные горожане. Всего трудовой десант представителей думы Самары и их единомышленников — составил порядка трёхсот человек, чьими усилиями один из любимых парков города преобразился после зимы.

После окончания субботника заместитель председателя думы Самары Сергей Рязанов рассказал о том, что "генеральная уборка" города продолжается.

"Поработали здесь, а теперь будем помогать наводить порядок на территории своих округов", — поделился он планами.

Подробнее о том, как и чьими усилиями преображаются общественные пространства, дворы и улицы Самары читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 28 апреля.

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