56 тысяч самарцев приняли участие во всероссийском субботнике

В минувшую субботу, 24 апреля, несмотря на пасмурную погоду 56 тысяч горожан вышли на улицы Самары, чтобы навести порядок на общественных пространствах. Среди них были депутаты и сотрудники городской думы, которые помогли привести в порядок территорию парка Победы.
В парке Победы городские парламентарии собираются каждый год, чтобы привести в порядок после зимы его территорию. В минувшую субботу к ним присоединились члены молодежного парламента и общественного совета при гордуме. Многие привели с собой друзей и родных.
"Парк Победы — особое для всех горожан место — символ подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Нет смысла создавать какие-то дополнительные уроки в школьной программе для того, чтобы привить любовь к Родине. Очень важно своим примером показывать, как нужно заботиться о ней", — отметил председатель гордумы Самары Алексей Дегтев.
К акции присоединились также представители национальных общественных организаций и просто инициативные горожане. Всего трудовой десант представителей думы Самары и их единомышленников — составил порядка трёхсот человек, чьими усилиями один из любимых парков города преобразился после зимы.
После окончания субботника заместитель председателя думы Самары Сергей Рязанов рассказал о том, что "генеральная уборка" города продолжается.
"Поработали здесь, а теперь будем помогать наводить порядок на территории своих округов", — поделился он планами.
Подробнее о том, как и чьими усилиями преображаются общественные пространства, дворы и улицы Самары читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 28 апреля.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...