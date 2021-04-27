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Кассация отказала Алексею Шаповалову в сервитутном иске к "Космопорту" Алексей Шаповалов проиграл суд за самарский завод "Рейд" Самарский KIN.UP выставят на торги за 930 млн рублей В Самаре оспаривается приказ по охране ОКН, куда входит ТЦ "Европа" Самарский ТОЦ "Вертикаль" выставят на торги за 800 млн рублей

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Кассация отказала Алексею Шаповалову в сервитутном иске к "Космопорту"

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 апреля, Арбитражный суд Поволжского округа отказал ООО "ПДГ" бенефициара холдинга "Самарский деловой мир" Алексея Шаповалова в удовлетворении сервитутного иска по "делу о трубе", оставив в силе решения двух предыдущих инстанций.

Напомним, ранее еще одна компания Шаповалова - ООО "ПДК", владеющая четырьмя земельными участками, расположенными прямо за "Космопортом", пыталась добиться от оператора ТЦ - ООО "Виктор и Ко Мега Парк" - демонтажа водопроводной линии.

Однако суд отказал "ПДК" в удовлетворении иска. Решение устояло в апелляции и кассации.

При этом компания "ПДГ", образованная в сентябре 2019 г. путем выделения из "ПДК", параллельно запустила иск о предоставлении сервитута в отношении участка площадью 100 кв. м. Назначением сервитута был указан круглосуточный проход и проезд любых транспортных средств.

"Виктор и Ко Мега Парк", возражая против удовлетворения иска, указал, что участки, для доступа к которым якобы требуется сервитут, граничат с другими участками, принадлежащими структурам Шаповалова. Кроме того, рядом с участком, судьбу которого рассматривал суд, находится объект электросетевого хозяйства, являющийся источником повышенной опасности, и наложение сервитута нарушило бы градостроительные нормы.

Помимо этого, при образовании земельных участков истца при разделе исходного в межевом плане указано, что доступ к образуемым участкам осуществляется посредством земель общего пользования. В реальности, по словам представителей "Виктор и Ко Мега Парк", так и происходит, о чем свидетельствуют находящиеся там автомобили.

В итоге в сентябре 2020 г. самарский арбитраж отказал "ПДГ" в удовлетворении иска. Это решение устояло в апелляции, а 22 апреля - и в кассационной инстанции.

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вангую... теперь там будет сбербанк

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Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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