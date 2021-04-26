16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе началось голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году Ветеран Великой Отечественной войны в Сызрани 11 лет живет с протекающей крышей На очистку берегов рек Волги, Самары и Татьянки выделят 12 млн рублей Ремонтом фонтанов в Самаре займется Спецремстройзеленхоз Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" начал ремонт на 5 участках теплосетей в Самаре

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал "Т Плюс" приступил к плановому ремонту тепловых сетей в областной столице. Подготовительные мероприятия начались сразу на 5 объектах в Советском, Кировском и Промышленном районах Самары. На ряде участков потребуется ограничение или полная приостановка автомобильного движения на период ремонтных работ.

В частности, с 26 апреля по 24 июня будет временно приостановлено автомобильное движение по ул. Печерской, от ул. Авроры до 4-го проезда. Здесь запланирована перекладка теплосети диаметром 500 мм. В общей сложности будет заменено свыше 400 метров коммуникаций.

Полная приостановка автодвижения также ожидает ул. Нагорную — от пр. Кирова до ул. Калинина. На данном участке теплоэнергетики планируют обновить свыше 1300 метров трубопровода диаметром 500 мм. Автомобильное движение будет возобновлено ближе к сентябрю.

Ремонт на трех других участках — рядом с пр. Кирова, Безымянской отопительной котельной и ул. Стара Загора — не повлечет неудобства для жителей города.

"В общей сложности в Самаре этим летом будет заменено свыше 65 км теплотрасс. Обновление затронет как магистральные, так и внутриквартальные сети, имеющие статус муниципальных. Для сравнения, в прошлом году энергокомпания обновила свыше 30 км теплосетевых коммуникаций в городе. Подобный рост перекладок стал возможным благодаря переходу города на "альткотельную", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.

Напомним, в целом в планах "Т Плюс" в рамках летней ремонтной кампании 2021 года заменить более 90 км тепловых сетей в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Как и прежде, вместо устаревших теплосетей энергетики установит современные трубы в ППУ-изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК) со сроком службы 50 лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Евгений eman1305 08 августа 2018 17:52 Реконструированный Ботанический сад планируют открыть для посетителей в сентябре

Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2