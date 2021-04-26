Жители Самарской области приняли активное участие во Всероссийском субботнике

В субботнике, 24 апреля, жители региона приняли активное участие в субботнике, который в этот день прошел по всей стране.
Мероприятия по наведению чистоты и порядка прошли на общественных пространствах городов и районов губернии, благоустроенных в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".
К массовому субботнику присоединились активные горожане, общественники, волонтеры, органы власти, представители предприятий и организаций. Так, например, в Самаре активисты вышли на уборку сквера на ул. Авроры, на территории которого раньше располагался стихийный рынок, сквера Речников Куйбышевского района и сквера Овчарова поселка Прибрежный.
В Отрадном весенняя уборка прошла на территории бульвара по ул. Пионерской. В прошлом году здесь завершен первый этап благоустройства. В этом году работы здесь продолжатся. Также после зимы в городе привели в порядок территорию Храмового комплекса, липовую аллею, бульвар имени Е. М. Узилова и старую площадь.
Жители Октябрьска помогали преобразиться после зимы набережной, которая появилась в городе благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году. Активисты убрали мусор, старую листву и покрасили бордюры. После уборки преобразилась и центральная городская площадь.
В Жигулевске активные жители вышли на уборку Больничного парка. Здесь привели в порядок центральную аллею, клумбы и газоны. Эта территория вошла в перечень объектов благоустройства, за которые можно проголосовать до конца мая.
Напомним, в Самарской области началось онлайн голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Свой голос можно оставить уже сейчас на сайте 63.gorodsreda.ru.
Жителям городских округов и Безенчукского района предстоит определиться с выбором до 30 мая включительно.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...