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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители Самарской области приняли активное участие во Всероссийском субботнике

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботнике, 24 апреля, жители региона приняли активное участие в субботнике, который в этот день прошел по всей стране.

Мероприятия по наведению чистоты и порядка прошли на общественных пространствах городов и районов губернии, благоустроенных в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

К массовому субботнику присоединились активные горожане, общественники, волонтеры, органы власти, представители предприятий и организаций. Так, например, в Самаре активисты вышли на уборку сквера на ул. Авроры, на территории которого раньше располагался стихийный рынок, сквера Речников Куйбышевского района и сквера Овчарова поселка Прибрежный.

В Отрадном весенняя уборка прошла на территории бульвара по ул. Пионерской. В прошлом году здесь завершен первый этап благоустройства. В этом году работы здесь продолжатся. Также после зимы в городе привели в порядок территорию Храмового комплекса, липовую аллею, бульвар имени Е. М. Узилова и старую площадь.

Жители Октябрьска помогали преобразиться после зимы набережной, которая появилась в городе благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году. Активисты убрали мусор, старую листву и покрасили бордюры. После уборки преобразилась и центральная городская площадь.

В Жигулевске активные жители вышли на уборку Больничного парка. Здесь привели в порядок центральную аллею, клумбы и газоны. Эта территория вошла в перечень объектов благоустройства, за которые можно проголосовать до конца мая.

Напомним, в Самарской области началось онлайн голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Свой голос можно оставить уже сейчас на сайте 63.gorodsreda.ru.

Жителям городских округов и Безенчукского района предстоит определиться с выбором до 30 мая включительно.

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