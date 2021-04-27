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ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ и Visa запустили акцию для малого и среднего бизнеса "Год без хлопот". Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут оформить ВТБ-кассу с фискальным накопителем сроком действия 15 или 36 месяцев всего за 2021 рубль.

ВТБ-касса — удобное компактное решение, полностью соответствующее требованиям 54-ФЗ. В его состав входят онлайн-касса, встроенный сканер штрих-кодов, принтер чеков, фискальный накопитель и SIM-карта. Терминал работает со всеми типами банковских карт и бесконтактных технологий, в том числе позволяет принимать оплату по QR-кодам Системы быстрых платежей. Комиссия составляет от 0,4% за прием платежей по QR-коду и от 1,6% − по эквайрингу.

Оборудование предоставляется клиентам бесплатно. Стоимость подключения ВТБ-кассы по акции "Год без хлопот" составляет всего 2021 рубль. Плата взимается единовременно за весь срок использования сервиса (15 или 36 месяцев в зависимости от срока действия фискального накопителя). Регистрация в ФНС и подключение к ОФД включены в стоимость.

"ВТБ-касса сочетает в себе онлайн-кассу и POS-эквайринг, обеспечивая весь необходимый функционал для расчетов с покупателями или клиентами в соответствии с законодательством, а мобильность устройства делает его универсальным инструментом для любого торгово-сервисного бизнеса. Благодаря совместной акции с Visa, в рамках которой стоимость подключения ВТБ-кассы становится на порядок дешевле, это еще и очень выгодное предложение. Уверена, оно будет пользоваться популярностью как у только начинающих предпринимателей, так и уже развивающегося бизнеса", − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент банка ВТБ.

Подробная информация об условиях акции на сайте ВТБ.

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