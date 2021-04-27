16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Арт-объект "Мир на земле" предложили установить на самарской набережной В СОУНБ пройдет джаз-домашник Фестиваль "Шостакович. XX век" пройдет в Самаре и Тольятти с 11 по 26 сентября Управление госохраны памятников опубликовало проект приказа с отрицательным решением по "Дому с часами" В Ижевске дан старт началу нового театрального сезона фестиваля "Театральное Приволжье"

Культура

Арт-объект "Мир на земле" предложили установить на самарской набережной

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лучшим местом для установки скульптурной композиции "Мир на земле" является самарская набережная напротив 6-го причала речного вокзала. Об этом заявил генеральный директор Самарского областного академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, обратившийся за поддержкой в реализации проекта к депутату Госдумы Александру Хинштейну во время приема граждан 26 апреля.

Парламентарий пообещал переговорить с главой Самары Еленой Лапушкиной. По его словам, городские власти и архитекторы должны предложить варианты пространств, в которых установка скульптурной композиции будет максимально органичной.

"Я всегда выступаю за то, чтобы на площадях и улицах городов региона появлялись новые скульптурные композиции, которые украшают город, делают его уютнее и теплее. Всегда вдвойне важно, когда это происходит за счет внебюджетных источников, и это именно такой случай. Думаю, что все вместе мы поддержим эту инициативу", — заявил Хинштейн.

Напомним, идея арт-объекта принадлежит меценату Вячеславу Заренкову. Автором скульптуры является известный греческий деятель искусств Кауши Бесим. По словам Сергея Филиппова скульптурная композиция пропагандирует идеи сохранения планеты, мира и добра, семейных ценностей. Высота памятника составляет 5,5 м, а диаметр основания — 3 м.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:13 В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:09 Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары"

Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:24 Фабрику-кухню передадут одному из федеральных музеев

Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.

Дмитрий Лакоценин 26 июля 2018 14:13 Археологи направили заявку на раскопки территории завода клапанов в Минкульт РФ

Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2