Арт-объект "Мир на земле" предложили установить на самарской набережной

Лучшим местом для установки скульптурной композиции "Мир на земле" является самарская набережная напротив 6-го причала речного вокзала. Об этом заявил генеральный директор Самарского областного академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, обратившийся за поддержкой в реализации проекта к депутату Госдумы Александру Хинштейну во время приема граждан 26 апреля.

Парламентарий пообещал переговорить с главой Самары Еленой Лапушкиной. По его словам, городские власти и архитекторы должны предложить варианты пространств, в которых установка скульптурной композиции будет максимально органичной.

"Я всегда выступаю за то, чтобы на площадях и улицах городов региона появлялись новые скульптурные композиции, которые украшают город, делают его уютнее и теплее. Всегда вдвойне важно, когда это происходит за счет внебюджетных источников, и это именно такой случай. Думаю, что все вместе мы поддержим эту инициативу", — заявил Хинштейн.

Напомним, идея арт-объекта принадлежит меценату Вячеславу Заренкову. Автором скульптуры является известный греческий деятель искусств Кауши Бесим. По словам Сергея Филиппова скульптурная композиция пропагандирует идеи сохранения планеты, мира и добра, семейных ценностей. Высота памятника составляет 5,5 м, а диаметр основания — 3 м.