Арт-объект "Мир на земле" предложили установить на самарской набережной

Лучшим местом для установки скульптурной композиции "Мир на земле" является самарская набережная напротив 6-го причала речного вокзала. Об этом заявил генеральный директор Самарского областного академического театра оперы и балета Сергей Филиппов, обратившийся за поддержкой в реализации проекта к депутату Госдумы Александру Хинштейну во время приема граждан 26 апреля.
Парламентарий пообещал переговорить с главой Самары Еленой Лапушкиной. По его словам, городские власти и архитекторы должны предложить варианты пространств, в которых установка скульптурной композиции будет максимально органичной.
"Я всегда выступаю за то, чтобы на площадях и улицах городов региона появлялись новые скульптурные композиции, которые украшают город, делают его уютнее и теплее. Всегда вдвойне важно, когда это происходит за счет внебюджетных источников, и это именно такой случай. Думаю, что все вместе мы поддержим эту инициативу", — заявил Хинштейн.
Напомним, идея арт-объекта принадлежит меценату Вячеславу Заренкову. Автором скульптуры является известный греческий деятель искусств Кауши Бесим. По словам Сергея Филиппова скульптурная композиция пропагандирует идеи сохранения планеты, мира и добра, семейных ценностей. Высота памятника составляет 5,5 м, а диаметр основания — 3 м.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((