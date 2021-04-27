Банк "Открытие" намерен увеличить объемы финансирования проектов в Пермском крае

Соглашение о сотрудничестве между банком "Открытие" и Пермским краем подписано 26 апреля в Перми в рамках рабочей встречи президента — председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны договорились развивать сотрудничество в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Пермского края.
Банк "Открытие" и компании группы готовы поддержать строительство крупных социальных объектов на принципах государственного-частного партнерства и концессий в рамках государственных программ Пермского края и программы инфраструктурного строительства и реконструкций к 300-летию Перми, а также развитие особой экономической зоны, предоставляя кредитные, страховые и иные финансовые услуги резидентам на специальных условиях. Проекты по обновлению автобусного и трамвайного парка Перми могут быть реализованы с участием структурных подразделений "Открытия".
Михаил Задорнов, президент — председатель правления банка "Открытие": "Мы договорились развивать сотрудничество сразу в нескольких направлениях. Главное — это финансирование строительства проектов социального значения, а также экспертиза и поиск инвесторов для стратегических проектов. Не меньшее значение мы придаем поддержке малого и среднего предпринимательства, а также социальной составляющей бизнеса. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать успешному развитию региона".
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: "Это очень важное соглашение, которое открывает новые перспективы для Пермского края. "Открытие" — это не только банк, а федеральная корпорация, которая обладает большим потенциалом, входит в ТОП-10 крупнейших финансовых организаций страны. Сегодня регион активно развивает промкооперацию, и выстраивание отношений с таким крупным банком благоприятно скажется на развитии больших проектов и проектов в формате государственно-частного партнерства, которые мы планируем реализовывать в социальной сфере, здравоохранении и образовании".
Банк "Открытие" уже выступил в Пермском крае инвестором уникального проекта ГК "Кама" по производству мелованного картона. Проект не имеет аналогов в России, итогом его реализации станет создание современного и экологичного предприятия — одного из ключевых для Пермского края с перспективой открытия нового экспортного направления. Объем инвестиций составил 25 млрд рублей, на производстве в Краснокамске будет создано 400 новых рабочих мест.
Услугами банка уже пользуются более 3 200 предпринимателей Пермского края. Банк "Открытие" совместно с правительством Пермского края продолжит поддерживать малый бизнес, участвовать в образовательных программах, бизнес-форумах, конференциях и реализовывать собственные развивающие проекты.
Еще одним заметным событием для банка "Открытие" станет сотрудничество с баскетбольным клубом "ПАРМА". В марте этого года банк выпустил зарплатную кобрендинговую карту "ПАРМА-это мы!" с бонусной программой, особыми льготами и бонусами для болельщиков. Банк "Открытие" планирует оказывать поддержку баскетбольному клубу, участвовать в его мероприятиях с болельщиками, направленных на развитие физической культуры и спорта на территории Пермского края и города Перми.
Сейчас банк "Открытие" в Пермском крае обслуживает более 72 тысяч розничных клиентов и занимает 3-е место по объему выдач и портфелю ипотеки. За 2020 год совокупный розничный кредитный портфель банка в регионе увеличился на 31% и составил 10,2 млрд рублей. Половина этого объема приходится на ипотеку. Бюджетникам банк предоставляет специальные условия кредитования и рефинансирования, а также обслуживания карт. Общий объем средств клиентов, размещенных в банке на депозитах, за 2020 год увеличился на 12% — до 19 млрд рублей.
На данный момент банк "Открытие" представлен 13 офисами в 5 населенных пунктах Пермского края. Банк планомерно развивает инфраструктуру обслуживания: открываются обновленные современные офисы, в которых можно получить услуги всех компаний группы "Открытие", увеличивается число банкоматов и терминалов.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.