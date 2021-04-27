Жительница Безенчука предстанет перед судом за распространение порновидео своей пятилетней дочери

Безенчукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

По версии следствия, в период с мая по август 2011 г. обвиняемая изготовила и распространила третьим лицам посредством сети "Интернет" фотографии и видеозаписи с порнографическими изображениями своей дочери 2006 года рождения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Безенчукского района Самарской области для рассмотрения по существу.