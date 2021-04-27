Директора самарской фирмы подозревают в мошенничестве

В Самаре 50-летнего директора фирмы подозревают в мошенничестве при ремонте многоквартирного дома.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, по версии следствия, с 2016 по 2018 г. мужчина выполнял заказ по текущему ремонту вентиляционных труб и канализации дома на пр. 9 Мая. Предприниматель внес в акты о выполненных работах недостоверные данные, фактически же работы не были выполнены. Сумма ущерба составила более 240 тыс. рублей.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.