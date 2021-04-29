Чем кормить корову: технологии кормления КРС от А до Я

Современное животноводство основывается на правильном кормлении и содержании животных. Не зря говорят: молоко у коровы на языке. Однако сегодня для реализации генетического потенциала животных необходим комплексный подход, а это значит точный расчет кормов с учетом сезонности, типа стада и технологической группы животных. Современные технологии кормления КРС позволяют повысить продуктивность животных, гарантируют рост прибыли и развитие бизнеса.

Главное — точный расчет

Успех получения высоких надоев только на 10% зависит от условий содержания, на 30% — от генетики и на 60% — от высококачественного корма и правильного кормления.

Пытаясь сэкономить на качестве или количестве кормов, фермер рискует нанести вред и животному, и экономике хозяйства. Современные технологии кормления — результат работы исследователей, зоотехников, привлечения искусственного интеллекта. Только так создаются сбалансированные программы питания животных, которые определяют перспективу развития хозяйства.

Расчетом максимально эффективной схемы кормления занимаются эксперты специализированных компаний. Они грамотно формируют оптимальный по затратам рацион из имеющихся в хозяйстве кормов, рекомендуют эффективные добавки, ориентируясь на профиль хозяйства. Серьезные компании, занимающиеся производством кормов, практикуют комплексный подход. Он включает аудит хозяйства, разработку KPI, постановку конкретных задач, сроков и прогнозов достижений.

Каждому — своя программа

Существует четкое разделение программ для молодняка, дойных и сухостойных коров. Рацион каждой программы полностью соответствует потребностям животного на каждом этапе жизни и содержит необходимое количество качественных питательных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов. В каждой программе кормления используются современные продукты: концентраты, премиксы, специальные добавки, напрямую влияющие на здоровье животных и молочную продуктивность.

Не забыть про функциональные добавки

Важную роль на сегодняшний день приобретают специальные функциональные добавки. Это специальные продукты, направленные на решение конкретных проблем. Они не имеют питательной ценности и не являются прямым источником витаминов, минералов или протеинов с жирами. Их функциональность заключается в улучшении ферментации и помощи организму животного в активном усвоении энергии грубых кормов, снижении нагрузки на печень. Они же выступают в качестве адсорбента микотоксинов, способствуют оптимизации белкового, углеводного и жирового обменов.

Например, комплексная функциональная добавка "Руменфит" повышает интенсивность пищеварения, стимулирует рубцовую ферментацию и вызывает аппетит у молодых животных. Добавка способствует выведению токсинов, служит для увеличения продуктивности и продуктивного долголетия.

"Умные решения" в тренде

Цифровые платформы, разработанные специально для молочных хозяйств, позволяют полностью контролировать все процессы на ферме в режиме онлайн, а также делать реалистичные прогнозы по ключевым показателям.

Решения, разработанные для сбора и систематизации данных, позволяют не только анализировать показатели и производительность. Система аналитики и прогнозирования помогает оперативно выяснить причины снижения надоев, принять правильное решение и спрогнозировать надои на длительный период. Кроме того, она даст оценку себестоимости и рентабельности, покажет остатки на складах и ежедневные затраты кормов на 1 кг молока.

Разработанная программа управления стадом для привязных хозяйств — это инструмент, помогающий фермеру принимать решения для эффективной и бесперебойной работы производства. С помощью системы можно осуществлять контроль и анализ организации кормления, работы операторов машинного доения, ветеринаров и осеменаторов.

Такие "умные решения" помогают хозяйствам увидеть скрытые резервы снижения себестоимости молока, разобраться в причинах падения надоев и вовремя скорректировать работу.

Руководитель проекта "АгроинтеллекТ" компании "Мустанг Технологии Кормления" — одного из лидеров рынка кормов — Екатерина Коржевина, например, считает, что программа управления стадом серьезно перестраивает работу животноводов, контролируя эффективность каждого. Отчеты о проделанной работе и KPI сотрудников дополняют картину и являются основой для принятия необходимых управленческих решений. Функция моделирования ситуации, заложенная в системе, позволяет просчитывать все риски заранее. "Программа "Простое решение", как показала практика, оправдывает себя на предприятиях от 600 голов дойного скота, — говорит Екатерина Коржевина. — Для более мелких компаний актуально использование отдельных роботов для персонала. Хорошо, когда подобные технологии закладываются в работу молочного комплекса изначально. Тогда весь персонал сразу привыкает работать с системой".