В галерее "Виктория" откроется выставка поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова

В четверг, 29 апреля, на двух площадках галереи "Виктория" откроется выставка, посвященная 80-летнему юбилею Дмитрия Пригова "Я не готов к этой идее. Д. А. Пригов." (16+).

На основной площадке представят выставку работ Дмитрия Пригова. Зрителю покажут ключевые направлениями творчества автора. Раздел "Слова/ Звуки" будет представлен стихограммами — авторской формой визуальной поэзии. В зале "Медиатека" выставят видеодокументации перформансов, чтений и музыкальных практик Дмитрия Александровича в составе группы "Среднерусская возвышенность", а также запись его выступления в Самаре в 1997 году.

В разделе "Абстрактное/ Божественное" собрана графика и работы на репродукциях Пригова, с центральным экспонатом — масштабной работой "Боже". Последний раздел

"Зверь/ Человек" включает две важные серии работ: "Бестиарий" (графические листы, посвященные гениям истории и современности) и "Фантомны инсталляций" — одиночные и серийные произведения, моделирующие сложную вселенную образов внутри белого куба.

В центре зала расположится реэнактмент инсталляции "Чудище", разработанный Андреем Дмитриевичем Приговым в составе семейной арт-группы Prigov by Prigov.

Нижняя площадка Victoria Underground станет местом для актуального переосмысления творчества Пригова современными художниками. 29 апреля там стартует проект "В. Малевича". Художники будут приглашены лично куратором и набраны по опен-коллу, главным критерием отбора будет соотнесение их произведений с набором "хэштегов", характерных тем и медиумов, с которыми работал Пригов: #Текст, #Круг, #Глаз, #Фигура, #Зверь, #Смерть (Конец), #Азбука, #Фантом, #Табличка, #Газета.

Проект реализован при поддержке Фонда Пригова, куратор Анастасия Альбокринова.