С начала 2021 года злостные должники вернули в энергосистему Самары 24 миллиона рублей

После окончания временного моратория на введение ограничений выездными бригадами отдела контроля и учета "СамГЭС" была возобновлена работа по приостановке энергоснабжения квартир злостных должников.
В первом квартале 2021 года благодаря этой деятельности с неплательщиков было взыскано более 24 миллионов рублей — средства, которые будут направлены на обеспечение надежного электроснабжения Самары и развитие городской энергоинфраструктуры. Помимо погашения долга за электроэнергию, каждому из неплательщиков пришлось дополнительно заплатить 2800 руб. за работу бригады по возобновлению электроснабжения.
Ограничение подачи электроэнергии — это крайняя мера воздействия на неплательщиков. Предварительно АО "Самарагорэнергосбыт" проводит мероприятия по уведомлению всех должников, в том числе посредством направления предупреждения по почте или включения текста уведомления в платежный документ (квитанцию), с помощью телефонного звонка, сообщения электронной почты, а также через официальную страницу в Интернете или с помощью рассылки смс-сообщений.
Активная работа по напоминанию забывчивым пользователям электрической энергии об их обязанностях, а также неотвратимость принятия мер при неплатежах способствовали существенному повышению платежной дисциплины потребителей с начала 2021 года.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...