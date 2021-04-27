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ЖКХ и благоустройство Общество

С начала 2021 года злостные должники вернули в энергосистему Самары 24 миллиона рублей

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После окончания временного моратория на введение ограничений выездными бригадами отдела контроля и учета "СамГЭС" была возобновлена работа по приостановке энергоснабжения квартир злостных должников.

Фото: freepik.com

В первом квартале 2021 года благодаря этой деятельности с неплательщиков было взыскано более 24 миллионов рублей — средства, которые будут направлены на обеспечение надежного электроснабжения Самары и развитие городской энергоинфраструктуры. Помимо погашения долга за электроэнергию, каждому из неплательщиков пришлось дополнительно заплатить 2800 руб. за работу бригады по возобновлению электроснабжения.

Ограничение подачи электроэнергии — это крайняя мера воздействия на неплательщиков. Предварительно АО "Самарагорэнергосбыт" проводит мероприятия по уведомлению всех должников, в том числе посредством направления предупреждения по почте или включения текста уведомления в платежный документ (квитанцию), с помощью телефонного звонка, сообщения электронной почты, а также через официальную страницу в Интернете или с помощью рассылки смс-сообщений.

Активная работа по напоминанию забывчивым пользователям электрической энергии об их обязанностях, а также неотвратимость принятия мер при неплатежах способствовали существенному повышению платежной дисциплины потребителей с начала 2021 года.

Гид потребителя

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