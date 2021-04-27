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Россельхозбанк повышает ставки по накопительному счету "Моя выгода"

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 апреля 2021 года Россельхозбанк повышает ставки по накопительному счету в рамках тарифного плана "Моя выгода" на 0,20 — 0,50 п. п. Максимальная ставка по счету возрастет до 5% годовых.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Сейчас накопительный счет, выгодно сочетающий в себе возможности вклада и свободы действий, стал одним из самых востребованных сберегательных инструментов у наших клиентов. Объем средств, размещенных на таких счетах, в прошлом году вырос в 7 раз. В первом квартале текущего года рост остатков на накопительных счетах продолжился. По нашим ожиданиям, учитывая возможность гибкого управления счетом и стабильную доходность, интерес клиентов к накопительным счетам будет устойчивым наравне со срочными вкладами. Мы повышаем доходность по накопительному счету "Моя выгода" и он становится еще привлекательнее для клиентов", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.

При первоначальном взносе устанавливается ставка 3,8% годовых, далее процентная ставка растет до 5% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более.

Пополнять счет клиенты смогут быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банк и Мобильный банк на любую сумму, а количество дополнительных взносов не ограничено.

Пользоваться счетом можно бессрочно, а также ежедневно пополнять и снимать средства. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет, увеличивая его доходность.

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