"Единая Россия" внесла поправки для реализации социальных инициатив Послания президента

"Единая Россия" вместе с Минтруда и Правительством подготовила и внесла в Госдуму ряд законодательных инициатив, направленных на реализацию задач, которые поставил президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию 21 апреля. Планируется, что они будут приняты уже в мае.

Об этом сообщили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов на совместном брифинге, который прошел на площадке партии.

"Президент в своем Послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до 7 лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет. "Единая Россия" оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную Думу", — сказал Андрей Турчак.

По оценке "Единой России" и Правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 млн молодых родителей.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте РФ. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тыс. детей.

Еще одна инициатива "Единой России", которую поддержал президент — установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Она составит 6350 руб. в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тыс. женщин.

"Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях", — добавил Андрей Турчак.

В свою очередь Сергей Неверов заверил, что все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента. "Это только первый пакет инициатив. Фракция "Единой России" не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой", — сказал руководитель фракции.

Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина отметила, что в этом году послание носило яркий социальный характер. Президент, в частности, озвучил основные направления развития здравоохранения — модернизацию первичного звена, диспансеризацию, профосмотры, борьбу с сердечными недугами и онкозаболеваниями.

"В Самарской области, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, уже идет обновление парка автомобилей скорой помощи. В ближайшие три года в сельскую местность, поселки городского типа и малые города страны по всей стране дополнительно будет направлено 5 тыс. новых скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи", — подчеркнула Марина Сидухина.

"В социальной политике государства приоритетом определена демография. Это прямая поддержка семей с детьми, где есть только мама или папа. Это новые ежемесячные выплаты женщинам за постановку на учет на ранних сроках беременности. Это полная оплата больничного листа родителям дошкольников. 50% компенсации родителям детей, которые будут отдыхать в лагерях. В нашем регионе 54 базы отдыха будут принимать юных самарцев с 1 июня, и такая компенсация станет хорошим подспорьем для семей с детьми. Все школьники будет охвачены единовременными выплатами, даже будущие первоклассники смогут их получить к 1 сентября", — рассказала Марина Сидухина.

Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию президент также поддержал ряд инициатив, которые направила "Единая Россия". В их числе — бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов.