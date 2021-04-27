Жителя Самарской области обвиняют в уклонении от службы в армии

Прокуратура Безенчукского района Самарской области утвердила обвинительное заключение местному жителю по ч. 1 ст. 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной службы").
Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, 26-летнего мужчину признали годным к военной службе и поставили на учет в военном комиссариате Безенчукского, Приволжского и Хворостянского районов. Он же без уважительных причин не являлся по повесткам для весеннего призыва 2020 года. Из-за этого его привлекли к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.
Во время осеннего призыва 2020 г. сельчанин при свидетелях отказался от получения повесток и без уважительных причин не прибыл в военный комиссариат.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.