Жителя Самарской области обвиняют в уклонении от службы в армии

Прокуратура Безенчукского района Самарской области утвердила обвинительное заключение местному жителю по ч. 1 ст. 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной службы").

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, 26-летнего мужчину признали годным к военной службе и поставили на учет в военном комиссариате Безенчукского, Приволжского и Хворостянского районов. Он же без уважительных причин не являлся по повесткам для весеннего призыва 2020 года. Из-за этого его привлекли к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

Во время осеннего призыва 2020 г. сельчанин при свидетелях отказался от получения повесток и без уважительных причин не прибыл в военный комиссариат.