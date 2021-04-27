Прокуратура: администрация Октябрьского района демонтировала гаражи с нарушениями

Прокуратура Самары во время проверки обнаружила, что администрация Октябрьского района нарушала закон при демонтаже гаражей.

Как выяснилось, администрация передала ООО "Регион" полномочия по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению самовольных построек. При этом подрядчик не исполнял обязанности по поиску владельцев самостроя и не обеспечивал сохранность имущества.

Из-за этого главе Октябрьского района внесли представление об устранении нарушений.

По поручению прокурора города проверки по аналогичным фактам организованы и остальными прокурорами районов города.