Прокуратура: администрация Октябрьского района демонтировала гаражи с нарушениями

Прокуратура Самары во время проверки обнаружила, что администрация Октябрьского района нарушала закон при демонтаже гаражей.
Как выяснилось, администрация передала ООО "Регион" полномочия по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению самовольных построек. При этом подрядчик не исполнял обязанности по поиску владельцев самостроя и не обеспечивал сохранность имущества.
Из-за этого главе Октябрьского района внесли представление об устранении нарушений.
По поручению прокурора города проверки по аналогичным фактам организованы и остальными прокурорами районов города.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...