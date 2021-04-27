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Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пользователи ВТБ Онлайн перевели через голосового ассистента более 10 млн рублей с момента запуска сервиса в феврале. Средняя сумма чека по переводам составила 8,7 тыс. рублей. Чаще всего услугами голосового ассистента пользуются мужчины.

Виртуальный помощник проконсультировал клиентов уже более 80 тысяч раз. Он помог пользователям совершить более 1,8 тыс. операций — оплатить мобильный телефон и перевести деньги по номеру телефона.

"Мы продолжаем активно развивать нашего голосового ассистента и увеличивать количество операций, которые можно совершить с его помощью. Например, уже летом у клиентов появится возможность переводить деньги между своими счетами. Мы постоянно расширяем число тематик, по которым помощник может консультировать пользователей, — теперь он будет отвечать на вопросы по вкладам и программе лояльности банка. А в мае ассистент начнет консультировать клиентов по брокерскому обслуживанию, тарифам ВТБ Мобайл и расскажет о готовности карты", — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Голосовой ассистент может проконсультировать клиентов по 1,1 тыс. различных тематик — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. Он подскажет информацию по использованию ВТБ Онлайн и поможет совершить наиболее частые операции: пополнить счет мобильного или перевести деньги по номеру телефона. Кроме того, голосовой ассистент может играть с пользователями: для этого достаточно зайти в приложение ВТБ Онлайн и сказать "Давай поиграем".

В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям ВТБ Онлайн купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в гостинице, заказать столик в кафе и приобрести билеты в кино.

Чтобы воспользоваться услугами голосового ассистента, нужно запустить мобильное приложение ВТБ Онлайн, сказать "Привет, ВТБ!" или кликнуть на соответствующую иконку в ВТБ Онлайн.

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