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Баскетбол Спорт

Определились сильнейшие школьные сборные лиги "КЭС-Баскет" в Самарской области

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошли финальные игры регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Отстаивать честь Самарской области в финале чемпионата ПФО будут девушки из Отрадного и юноши из Сызрани. В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие заместитель министра спорта Самарской области Дмитрий Чесалин, директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов, президент баскетбольного клуба "Самара" Камо Погосян и заслуженный мастер спорта Ольга Артешина.

В Самарской области Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" проводится с 2009 года при поддержке "Т Плюс" и правительства Самарской области. В сезоне 2020–2021 гг. в проекте принимают участие сборные команды школьников из 65 регионов России. В частности, в чемпионате Самарской области лучшие из лучших отбирались из 35 муниципальных образований региона.

В решающих матчах финала регионального этапа встретились сборные Ставропольского района (с. Хрящевка) и Отрадного у девушек, а также команды Сызрани и Новокуйбышевска у юношей. В обеих встречах имелись явные фавориты. В результате Отрадный победил Хрящевку со счетом — 57:15. Сызранская сборная школьников также не оставила шансов своим противникам — 98:53.

"Баскетбол — игра командная, здесь очень важен сыгранный коллектив, важно чувство локтя. Если вы добиваетесь успеха сейчас, то уверен, что эти качества помогут вам достигать результатов и в дальнейшей жизни", — поздравил призеров Юрий Рябов.

Уже 3 мая команды Отрадного и Сызрани продолжат свое выступление в Чемпионате ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" — теперь уже на уровне финала чемпионата Приволжского федерального округа.

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