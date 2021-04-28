На матче "Крылья Советов" – "Торпедо" будут разыграны билеты на кубковый финал

В среду, 28 апреля, на "Солидарность Арене" на матче 39-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" – "Торпедо" будут разыграны билеты на финал Кубка России "Локомотив" – "Крылья Советов".
Для участия в розыгрыше нужно в день матча приобрести атрибутику "Крыльев" (на сумму от 500 рублей) в точках продаж на "Солидарность Арене". При покупке продавец выдаст вам специальный купон с порядковым номером, который необходимо сохранять до окончания розыгрыша.
Победителей определят игроки "Крыльев Советов" в перерыве матча.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))