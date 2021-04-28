На матче "Крылья Советов" – "Торпедо" будут разыграны билеты на кубковый финал

В среду, 28 апреля, на "Солидарность Арене" на матче 39-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" – "Торпедо" будут разыграны билеты на финал Кубка России "Локомотив" – "Крылья Советов".

Для участия в розыгрыше нужно в день матча приобрести атрибутику "Крыльев" (на сумму от 500 рублей) в точках продаж на "Солидарность Арене". При покупке продавец выдаст вам специальный купон с порядковым номером, который необходимо сохранять до окончания розыгрыша.

Победителей определят игроки "Крыльев Советов" в перерыве матча.