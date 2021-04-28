Из-за гибели самарца в обрушившемся гараже начали доследственную проверку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре начали доследственную проверку по факту смерти мужчины из-за обрушения крыши гаража на ул. Олимпийской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.