Банк "Открытие" увеличил число офисов для обслуживания вкладчиков банка "Нейва"

Перед майскими праздниками банк "Открытие" расширил список отделений для выплаты страхового возмещения вкладчикам "Нейвы". Новые точки обслуживания клиентов открыты в Нижнем Новгороде, Оренбурге, Магнитогорске и в 5 городах Свердловской области — Заречном, Лесном, Первоуральске, Каменск-Уральске и Серове. Всего заявления на выплату возмещения можно подать в 35 отделениях "Открытия".
Ранее в Свердловской области, где живут и работают большинство клиентов "Нейвы", банк продлил время работы отделений до 20:00 и вывел дополнительный персонал. Количество специалистов, обслуживающих клиентов-юридических лиц было увеличено в 2 раза.
Ознакомиться со списком офисов, осуществляющих выплаты, и режимом их работы можно здесь. В период с 4 по 7 мая отделения будут работать в штатном режиме, 3 и 8 мая частных клиентов будут обслуживать офисы банка, работающие по субботам. Банк "Открытие" просит граждан учитывать эпидемиологическую ситуацию и заранее записываться на визит в отделения онлайн.
За первые два дня (26-27 апреля) банк "Открытие" выплатил вкладчикам банка "Нейва" 24% от общего объема страхового возмещения. Было обработано более 3 тыс. обращений частных клиентов и предпринимателей на сумму порядка 1,4 млрд рублей.
Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая начисленные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). Компенсации будут выплачиваться до завершения в отношении банка "Нейва" ликвидационных процедур.
Денежные средства могут быть выплачены частным клиентам в любой удобной форме: безналичным переводом, наличными в кассе, а также по желанию клиента переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке "Открытие". Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке "Открытие" сейчас одни из самых привлекательных на рынке — до 5% годовых при открытии вклада, и до 4,3% (с 1 мая — до 4,5% годовых) в случае размещения средств на накопительном счете "Моя копилка".
Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. "Открытие" предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции "Тест-драйв" — 6 месяцев бесплатного обслуживания при подключении пакету услуг "Свой бизнес".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.