Жительница Самарской области, сбившая полицейского, пойдет под суд

В Похвистневе Самарской области завершили расследование уголовного дела местной жительницы, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 4 марта 2021 г. автомобилистка отказалась исполнять требования сотрудника полиции и наезд на инспектора ДПС. Правоохранитель оказался на капоте, а женщина проехала еще не менее 4 м, после чего потерпевший спрыгнул с капота. Обвиняемая скрылась с места происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.