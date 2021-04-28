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Банк "Открытие" добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мобильном банке для клиентов банка "Открытие" — владельцев малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей — появилось сразу несколько новых полезных функций.

Теперь клиенты из сегмента МСБ могут мгновенно переводить в мобильном банке средства со своих бизнес-карт физическим лицам в другие банки. Для перевода средств отправителю достаточно знать только номер карты получателя. Деньги также можно перевести с помощью интернет-банка "Бизнес-портал". При этом дополнительно подключать услугу не нужно — она доступна клиентам малого и среднего бизнеса в разделе "Бизнес-карты". Статус перевода удобно отслеживать в ленте операций по карте.

Кроме того была усовершенствована функция распознавания платежей через систему QR-кодов. Эта опция стала доступна в мобильном банке для предпринимателей в декабре 2020 года.

Новый инструмент появился в Справочнике контрагентов. Теперь по каждому контрагенту доступна лента операций, отражающая взаиморасчеты клиента с этой компанией. Такая опция существенно упрощает сверку операций и позволяет быстро найти необходимый платеж для повтора.

Для зарплатных клиентов в мобильном банке появилась возможность повтора предыдущих зарплатных реестров и их оплаты. Это избавит компании МСБ от стандартных ежемесячных рутинных операций и позволит произвести плановые выплаты сотрудникам в несколько кликов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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