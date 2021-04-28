Опыт Самарской области по цифровой трансформации госуслуг оценили участники форума

В среду, 28 апреля, в Самарской области по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова прошел первый всероссийский форум "Проектирование госуправления 0.4".
На форуме обсудили различные аспекты совершенствования системы государственного управления. В работе одной из площадок - "Оптимизация деятельности органов власти" - принял участие первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Глава областного кабмина представил подробный доклад о внедрении принципов бережливого производства, которые стали основой для оптимизации и цифровой трансформации государственных услуг на территории региона.
В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу - в трехлетний срок трансформировать большинство государственных услуг в цифровой формат. Глава государства неоднократно подчеркивал, что процесс получения госуслуг должен быть максимально простым и удобным для гражданина, человек не должен бегать по инстанциям, что-то собирать и доказывать, обмениваться документами должны ведомства.
"В самой механике процесса получения госуслуги, "дружественности" этой системы по отношению к человеку и гражданину, в максимально удобных электронных сервисах, быстро и без сбоев работающих площадках, быстрых и надежных способах регистрации и, главное, удовлетворенности людей работой системы должен прослеживаться принцип человекоцентричности, который стал одним из основных смыслов послания президента РФ", - подчеркнул председатель областного правительства.
"Самым наглядным примером здесь служит, пожалуй, принцип социального казначейства, реализуемый в социальной сфере. Он предполагает использование единой цифровой платформы, которая позволит не только назначать и осуществлять меры социальной поддержки, но, прежде всего, информировать об этой возможности гражданина, предлагать услугу и запрашивать его согласие на получение такой помощи. Это кардинально изменит формат взаимодействия гражданина и органов государственной власти", - добавил Виктор Кудряшов.
"Безусловно, особый акцент в рамках внедрения принципов бережливого производства мы делаем на оптимизации процесса предоставления государственных услуг. Здесь мы добились определенных результатов. Из 116 государственных услуг около 70% так или иначе оказываются в цифровом формате, а 18% осуществляются по реестровой модели, без посещения государственных органов. До конца года 35% таких услуг планируется перевести на реестровую модель", - добавил первый вице-губернатор.
Лидируют в этой работе министерство здравоохранения, министерство социально-демографического и семейной политики, министерство труда и служба ЗАГС.
"Одной из первых в стране Самарская область в минувшем году досрочно завершила большую работу по наполнению информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, добавив туда сведения за период с 1926 по 2018 гг. Это позволило существенно упростить процедуры подготовки документов. Сегодня большинство услуг, по которым срок ожидания составлял месяцы, предоставляются за несколько минут", - акцентировал внимание участников форума председатель регионального кабмина.
Следующим этапом цифровизации услуг, предоставляемых службой, станет внедрение суперсервисов, проактивное взаимодействие с заявителем и комплексное предоставление услуг по жизненным ситуациям.
Как отметили участники обсуждения, Самарская область достигла значительных результатов в процессах внедрения принципов бережливого производства, оптимизации государственных услуг и их перевода в цифровой формат.
"Эта работа пока далеко не завершена, впереди много работы, но многие граждане уже оценили новое качество предоставления государственных услуг. Уверен, что мы выполним все поставленные задачи", - заключил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.