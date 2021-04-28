Опыт Самарской области по цифровой трансформации госуслуг оценили участники форума

В среду, 28 апреля, в Самарской области по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова прошел первый всероссийский форум "Проектирование госуправления 0.4".

На форуме обсудили различные аспекты совершенствования системы государственного управления. В работе одной из площадок - "Оптимизация деятельности органов власти" - принял участие первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Глава областного кабмина представил подробный доклад о внедрении принципов бережливого производства, которые стали основой для оптимизации и цифровой трансформации государственных услуг на территории региона.

В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу - в трехлетний срок трансформировать большинство государственных услуг в цифровой формат. Глава государства неоднократно подчеркивал, что процесс получения госуслуг должен быть максимально простым и удобным для гражданина, человек не должен бегать по инстанциям, что-то собирать и доказывать, обмениваться документами должны ведомства.

"В самой механике процесса получения госуслуги, "дружественности" этой системы по отношению к человеку и гражданину, в максимально удобных электронных сервисах, быстро и без сбоев работающих площадках, быстрых и надежных способах регистрации и, главное, удовлетворенности людей работой системы должен прослеживаться принцип человекоцентричности, который стал одним из основных смыслов послания президента РФ", - подчеркнул председатель областного правительства.

"Самым наглядным примером здесь служит, пожалуй, принцип социального казначейства, реализуемый в социальной сфере. Он предполагает использование единой цифровой платформы, которая позволит не только назначать и осуществлять меры социальной поддержки, но, прежде всего, информировать об этой возможности гражданина, предлагать услугу и запрашивать его согласие на получение такой помощи. Это кардинально изменит формат взаимодействия гражданина и органов государственной власти", - добавил Виктор Кудряшов.

"Безусловно, особый акцент в рамках внедрения принципов бережливого производства мы делаем на оптимизации процесса предоставления государственных услуг. Здесь мы добились определенных результатов. Из 116 государственных услуг около 70% так или иначе оказываются в цифровом формате, а 18% осуществляются по реестровой модели, без посещения государственных органов. До конца года 35% таких услуг планируется перевести на реестровую модель", - добавил первый вице-губернатор.

Лидируют в этой работе министерство здравоохранения, министерство социально-демографического и семейной политики, министерство труда и служба ЗАГС.

"Одной из первых в стране Самарская область в минувшем году досрочно завершила большую работу по наполнению информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, добавив туда сведения за период с 1926 по 2018 гг. Это позволило существенно упростить процедуры подготовки документов. Сегодня большинство услуг, по которым срок ожидания составлял месяцы, предоставляются за несколько минут", - акцентировал внимание участников форума председатель регионального кабмина.

Следующим этапом цифровизации услуг, предоставляемых службой, станет внедрение суперсервисов, проактивное взаимодействие с заявителем и комплексное предоставление услуг по жизненным ситуациям.

Как отметили участники обсуждения, Самарская область достигла значительных результатов в процессах внедрения принципов бережливого производства, оптимизации государственных услуг и их перевода в цифровой формат.

"Эта работа пока далеко не завершена, впереди много работы, но многие граждане уже оценили новое качество предоставления государственных услуг. Уверен, что мы выполним все поставленные задачи", - заключил Виктор Кудряшов.