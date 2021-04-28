Форум "Проектирование госуправления 4.0" может получить постоянную самарскую прописку

Форум "Проектирование госуправления 4.0" может стать постоянным. Об этом на закрытии федеральной части форума в среду, 28 апреля, заявил губернатор Дмитрий Азаров.
Сегодня в течение нескольких часов под руководством опытных наставников более чем 3 тыс. человек со всей России говорили о главном: как сделать работу власти более эффективной, а госуслуги - доступными и максимально понятными человеку.
Самара стала главной площадкой генерации идей по четырем трекам - "Клиентоцентричность", "Эффективность госуправления", "Оптимизация деятельности органов власти", "Привлечение и удержание талантов".
Дискуссии, за которыми в прямом эфире следили представители Агентства стратегических инициатив, аналитического центра при правительстве РФ, федеральных министерств и ведомств, получились насыщенными. Это отметили все спикеры и эксперты.
Реперные точки в каждом направлении озвучили модераторы. В вопросах клиентоцентричности внимание следует уделить, прежде всего, цифровой трансформации и наработке идей по вовлечению людей в создание городской среды.
О повышении KPI чиновников, изменении их ментальности и необходимости постоянного развития компетенций размышляли на треке "Эффективность госуправления". Участники отметили, что бережливое управление, оптимизация ресурсов, переход на современные технологии и цифровые законы помогут оптимизировать деятельности органов власти.
О том, чего не хватает молодым, чтобы остаться учиться и работать на малой родине, рассуждали на платформе "Привлечение и удержание талантов". Ребята сказали, что главным критерием служит возможность реализовать себя, интересно жить и получать достойную оплату за свой труд. Когда все эти составляющие есть в родном регионе, уезжать желания не появится.
Завершая форум, Дмитрий Азаров поблагодарил всех за участие и выразил уверенность, что озвученные подходы к проблематике и уже почти готовые кейсы "помогут мне как управленцу найти правильные подходы к эффективному управлению регионом".
Последние комментарии
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.