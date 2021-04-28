Форум "Проектирование госуправления 4.0" может получить постоянную самарскую прописку

Форум "Проектирование госуправления 4.0" может стать постоянным. Об этом на закрытии федеральной части форума в среду, 28 апреля, заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня в течение нескольких часов под руководством опытных наставников более чем 3 тыс. человек со всей России говорили о главном: как сделать работу власти более эффективной, а госуслуги - доступными и максимально понятными человеку.

Самара стала главной площадкой генерации идей по четырем трекам - "Клиентоцентричность", "Эффективность госуправления", "Оптимизация деятельности органов власти", "Привлечение и удержание талантов".

Дискуссии, за которыми в прямом эфире следили представители Агентства стратегических инициатив, аналитического центра при правительстве РФ, федеральных министерств и ведомств, получились насыщенными. Это отметили все спикеры и эксперты.

Реперные точки в каждом направлении озвучили модераторы. В вопросах клиентоцентричности внимание следует уделить, прежде всего, цифровой трансформации и наработке идей по вовлечению людей в создание городской среды.

О повышении KPI чиновников, изменении их ментальности и необходимости постоянного развития компетенций размышляли на треке "Эффективность госуправления". Участники отметили, что бережливое управление, оптимизация ресурсов, переход на современные технологии и цифровые законы помогут оптимизировать деятельности органов власти.

О том, чего не хватает молодым, чтобы остаться учиться и работать на малой родине, рассуждали на платформе "Привлечение и удержание талантов". Ребята сказали, что главным критерием служит возможность реализовать себя, интересно жить и получать достойную оплату за свой труд. Когда все эти составляющие есть в родном регионе, уезжать желания не появится.

Завершая форум, Дмитрий Азаров поблагодарил всех за участие и выразил уверенность, что озвученные подходы к проблематике и уже почти готовые кейсы "помогут мне как управленцу найти правильные подходы к эффективному управлению регионом".