С 5 мая из Самары будут выполняться рейсы в Минск

С 5 мая авиакомпания "Белавиа" начнет выполнять рейсы из Самары в столицу Белоруссии по средам.

Запланированное время вылета из Самары – 04:25, прибытие в Национальный аэропорт Минск в 05:55. Рейс из Минска отправляется в 00:15, прибывает в Самару — в 03:25. Перелет в одну сторону займет чуть более двух часов.

Минимальная стоимость билетов по тарифу Light составит 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно.

Более подробно с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.