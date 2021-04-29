"Крылья Советов" могут возглавить Гинер и Бабаев

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев могут перебраться в самарские "Крылья Советов", сообщает sport-express.ru. По данным издания, из позиции в армейском клубе заметно ослабли после перехода акций к ВЭБу.
"Ключевые решения в ЦСКА теперь принимает председатель совета директоров Максим Орешкин, у сторон есть определенные расхождения по поводу стратегии развития клуба", — пишет "СЭ".
Сообщается, что за приглашением армейской связки стоит председатель совета директоров "Крыльев" Сергей Аракелов, который уже давно в хороших отношениях с Гинером.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))