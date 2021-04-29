"Крылья Советов" могут возглавить Гинер и Бабаев

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев могут перебраться в самарские "Крылья Советов", сообщает sport-express.ru. По данным издания, из позиции в армейском клубе заметно ослабли после перехода акций к ВЭБу.

"Ключевые решения в ЦСКА теперь принимает председатель совета директоров Максим Орешкин, у сторон есть определенные расхождения по поводу стратегии развития клуба", — пишет "СЭ".

Сообщается, что за приглашением армейской связки стоит председатель совета директоров "Крыльев" Сергей Аракелов, который уже давно в хороших отношениях с Гинером.