16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На долг "Крыльев Советов" перед Газбанком не нашлось покупателей АСВ привлекает топ-менеджеров Газбанка за убытки в 770 млн рублей Банк "Траст" затребовал 113 млрд руб. с Николая Тарана Хасаев и Леушкин не будут расплачиваться по долгам "АК Банка" Самарцы увеличили объем банковских вкладов на 7,4%

Банки Финансы

ВТБ узнал, на что копят россияне

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почти 20% клиентов ВТБ, установивших себе цель по накопительному счету, сберегает средства на покупку жилой недвижимости. Четверть откладывает средства на будущее, а 15% копят на автомобиль.

ВТБ проанализировал сервис постановки целей для накопления, доступный при открытии накопительного счета "Копилка". Всего за 1 квартал сервисом воспользовались около 100 тыс. клиентов. Из них 19% копят средства на жилье. Средний размер целевой суммы в этой категории ожидаемо превысил другие и составил 1,2 млн рублей.

На будущее клиенты ВТБ в среднем копят 626 тыс. рублей, эту цель выбрали для себя 26% респондентов. На третьем месте по популярности среди целей накопления — отдых, его выбрали 17% пользователей счетов. "Средний чек" в этой категории составил 185 тыс. рублей.

Еще 15% пользователей сервиса сберегают средства на автомобиль. Как правило, средний размер накоплений в этой категории составляет 570 тыс. рублей. Примерно столько же клиентов предпочитают установить собственную цель для накопления, здесь "средний чек" — около 400 тыс. рублей.

"Одним из самых эффективных способов достижения цели является ее правильная постановка. Опция выбора целей накопления, доступная бесплатно всем клиентам банка, позволяет четко обозначить, на что именно откладывает свои средства клиент, какую сумму и за какой срок ему требуется накопить. Исходя из этих параметров, сервис определяет, сколько средств нужно откладывать ежемесячно, чтобы достичь поставленной задачи. Также к нему можно подключить бесплатную опцию автопополнения — тогда средства в установленном размере списываются с карты клиента на его накопительный счет автоматически, и процесс накопления становится еще более системным и незаметным", — комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2