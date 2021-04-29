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Банк "Открытие" расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках обновления и развития интернет-банка "Бизнес-портал" добавлены новые функции.

Узнать о поступивших платежных требованиях теперь можно без посещения офиса, уведомление о поступлении придет в SMS. Просмотр требования и его печать доступны в разделе "Мои счета".

Также автоматически был подключен GPI-трекер для отслеживания исходящих валютных платежей. Он позволяет следить за маршрутом движения денежных средств в режиме реального времени: где в настоящий момент находится платеж; какой банк и в каком размере удержал комиссии из платежа; когда и в каком размере деньги зачислены получателю. Дополнительно подключать этот сервис не нужно — он используется по умолчанию при отправке каждого валютного платежа, комиссия за его использование не взимается. Сервис SWIFT GPI обеспечивает прозрачность международных расчетов компаний — участников ВЭД.

Появилось E-mail информирование о событиях ВЭД: наступление ожидаемого срока по подтверждающим документам или операциям; завершение срока исполнения обязательств по контрактам; отказы по документам валютного контроля; напоминание о необходимости предоставить подтверждающие документы. Этот сервис также бесплатный. Клиент может его настроить на "Бизнес-Портале" и указать до пяти своих E-mail для направления сообщений.

Клиентам банка из сегмента среднего бизнеса теперь доступна услуга "Корпоративный среднемесячный остаток" — начисление процентов на общий остаток по счетам группы компаний. Процентная ставка зависит от величины остатков. Выплата процентов будет осуществляться ежемесячно на каждый участвующий счет. Срок — от 1 до 3 месяцев.

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте новостей банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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