Банк "Открытие" расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса

В рамках обновления и развития интернет-банка "Бизнес-портал" добавлены новые функции.

Узнать о поступивших платежных требованиях теперь можно без посещения офиса, уведомление о поступлении придет в SMS. Просмотр требования и его печать доступны в разделе "Мои счета".

Также автоматически был подключен GPI-трекер для отслеживания исходящих валютных платежей. Он позволяет следить за маршрутом движения денежных средств в режиме реального времени: где в настоящий момент находится платеж; какой банк и в каком размере удержал комиссии из платежа; когда и в каком размере деньги зачислены получателю. Дополнительно подключать этот сервис не нужно — он используется по умолчанию при отправке каждого валютного платежа, комиссия за его использование не взимается. Сервис SWIFT GPI обеспечивает прозрачность международных расчетов компаний — участников ВЭД.

Появилось E-mail информирование о событиях ВЭД: наступление ожидаемого срока по подтверждающим документам или операциям; завершение срока исполнения обязательств по контрактам; отказы по документам валютного контроля; напоминание о необходимости предоставить подтверждающие документы. Этот сервис также бесплатный. Клиент может его настроить на "Бизнес-Портале" и указать до пяти своих E-mail для направления сообщений.

Клиентам банка из сегмента среднего бизнеса теперь доступна услуга "Корпоративный среднемесячный остаток" — начисление процентов на общий остаток по счетам группы компаний. Процентная ставка зависит от величины остатков. Выплата процентов будет осуществляться ежемесячно на каждый участвующий счет. Срок — от 1 до 3 месяцев.

Подробности обновлений "Бизнес-портала" для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте новостей банка.