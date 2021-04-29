Житель Самарской области ограбил 81-летнюю пенсионерку, отказавшуюся дать деньги в долг

В Самарской области будут судить 45-летнего мужчину, обвиняемого в ограблении пенсионерки, сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, пьяный житель Большеглушицкого района пришел к 81-летней женщине, у которой ранее брал в долг. Поскольку мужчина так и не вернул деньги, в повторном займе пенсионерка отказала. После этого сельчанин ее за шею. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала имевшиеся средства — 5 тыс. руб., которые хранила в кухонном шкафу.

Когда грабитель ушел, пострадавшая обратилась в полицию. В течение нескольких часов мужчину задержали в гостях у приятеля. Он признался в ограблении и пояснил, что часть денег потратил на алкоголь.

Сейчас обвиняемый уже возместил материальный ущерб. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.