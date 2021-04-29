Житель Самарской области ограбил 81-летнюю пенсионерку, отказавшуюся дать деньги в долг

В Самарской области будут судить 45-летнего мужчину, обвиняемого в ограблении пенсионерки, сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, пьяный житель Большеглушицкого района пришел к 81-летней женщине, у которой ранее брал в долг. Поскольку мужчина так и не вернул деньги, в повторном займе пенсионерка отказала. После этого сельчанин ее за шею. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала имевшиеся средства — 5 тыс. руб., которые хранила в кухонном шкафу.
Когда грабитель ушел, пострадавшая обратилась в полицию. В течение нескольких часов мужчину задержали в гостях у приятеля. Он признался в ограблении и пояснил, что часть денег потратил на алкоголь.
Сейчас обвиняемый уже возместил материальный ущерб. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.