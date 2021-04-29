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Банк "Открытие": рубль укрепляется на фоне геополитики и налоговых платежей

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рубль продолжает укрепление, первоначально вызванное снижением геополитической напряженности и внезапным завершением в России широкомасштабных военных учений на юго-восточной границе страны. С начала недели рубль укрепился с 75 до 74,5 за доллар в результате временной поддержки, которую до конца апреля оказывает национальной валюте период налоговых платежей в бюджет: 26 апреля — срок уплаты НДПИ, 28 апреля — срок уплаты налога на прибыль, 30 апреля — срок уплаты земельного и транспортного налогов, а также НДФЛ за 2020 г.

В мае поддержка рубля будет снижаться, действие сезонных факторов, которые традиционно поддерживают рубль в начале года, постепенно ослабевает. Поддержка рубля со стороны торгового баланса так и не нашла своего отражения в котировках вследствие более выраженного влияния ухода средств нерезидентов — на фоне всплеска геополитической напряженности и ужесточения денежно-кредитной политики. Компании будут постепенно увеличивать запасы валюты в преддверии выплаты годовых дивидендов, население увеличивать расходы на выездной туризм, хотя последний фактор, очевидно, будет носить гораздо менее выраженный характер по сравнению с доковидными временами. По этой причине к июню можно еще ожидать укрепление рубля к доллару до уровня около 74 руб./долл. Конечно, рубль сохранит свое сильную зависимость от геополитического фактора и волатильность может оставаться существенной.

До конца года, в отсутствие эскалации внутри- и внешнеполитической ситуации и при сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней 65 долл./барр., рубль может укрепиться до 73 руб./долл. Рост ставок, который способствовал оттоку средств нерезидентов в начале года на фоне падения цен на долговые активы, во втором полугодии может начать действовать в противоположном направлении, когда потенциал увеличения ключевой ставки уже в большей степени будет реализован. В отсутствие ограничений на некоторые операции американских компаний с новым российским госдолгом приток капитала, как и укрепление рубля, мог носить более выраженный характер.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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