Юрий Маслов стал новым генеральным директором "Открытие Брокер"

Генеральным директором "Открытие Брокер" (входит в группу банка "Открытие") назначен Юрий Маслов, ранее занимавший ключевые управленческие должности в крупнейших российских инвестиционных группах.
На посту генерального директора "Открытие Брокер" Юрий Маслов будет отвечать за формирование и реализацию стратегии развития бизнеса компании, укрепление ее позиций на рынке инвестиционных услуг, повышение операционной эффективности, развитие продуктовой линейки и сети продаж, а также дальнейшее наращивание клиентской базы и рост бизнес-показателей.
До работы в "Открытие Брокер" Юрий Маслов три года занимал аналогичную должность в компании "ВТБ Капитал Брокер", где под его руководством успешно внедрялись сервисы для корпоративных, институциональных и крупных частных клиентов, а также были оптимизированы операционные процессы. Всё это позволило компании существенно нарастить клиентскую базу и увеличить прибыль.
Профессиональную карьеру Юрий Маслов начал в 2008 году после получения диплома магистра МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности "Финансовые рынки". С 2008 по 2014 годы участвовал в реализации инфраструктурных проектов и занимался развитием направлений алгоритмической и высокочастотной торговли на фондовой бирже РТС, в компании NetTrader.ru и, позднее, на Московской бирже. В 2016 году перешел с должности управляющего директора компании ITinvest (где также входил в состав правления) в банк "Открытие", возглавив Департамент брокерских услуг и отвечал за развитие инвестиционных сервисов для корпоративных и институциональных клиентов.
"Я рад возвращению Юрия Маслова в состав группы "Открытие". За годы работы генеральным директором "ВТБ Капитал Брокер" он добился впечатляющих результатов и продемонстрировал отличные управленческие навыки. Именно такой человек нужен нам на позиции генерального директора "Открытие Брокер". Я уверен, что он успешно справится с поставленными задачами и выведет брокерский бизнес группы "Открытие" на еще более высокий качественный уровень", — говорит Председатель совета директоров "Открытие Брокер" Константин Церазов.
"Финансовый рынок переживает бурное развитие — все больше россиян интересуются способами управления своим благосостоянием и становятся инвесторами. У "Открытие Брокер" есть все необходимое, чтобы стать бенефициаром этого процесса и укрепить свои позиции на рынке. Наша задача — предлагать инвесторам с различным опытом и уровнем капитала лучший на рынке сервис и полную продуктовую линейку. Уверен, что собранная в компании первоклассная команда профессионалов разделяет мои убеждения, и вместе мы добьемся поставленных целей", — отметил генеральный директор "Открытие Брокер" Юрий Маслов.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
АО "Открытие Брокер" — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка "Открытие". Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в 2020 г. превысил 14 трлн рублей). "Открытие Брокер" обслуживает более 315 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года. "Открытие Брокер" многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.