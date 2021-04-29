Самарская пенсионерка отдала мошенникам 12 млн рублей

В Самаре 80-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил женщину, что с ее счета пытаются похитить деньги. Надеясь обезопасить свои сбережения, самарчанка по указанию мошенника перевела 12 млн руб. на "безопасные" счета.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Региональное ГУ МВД просит граждан быть бдительными и помнить, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам, чтобы сообщить о подозрительных транзакциях. Так делают только мошенники.