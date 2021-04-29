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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром межрегионгаз Самара" принимает показания счетчиков с помощью умного автоответчика

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Газпром межрегионгаз Самара" начал автоматизированный прием показаний по бесплатному многоканальному номеру 8-800-201-04-04. Теперь показания счетчика можно передать с помощью виртуального ассистента.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Новый сервис снимает нагрузку с телефонных операторов в период приема показаний счетчиков и сокращает время ожидания для абонентов. Кроме приема показаний виртуальный помощник умеет принимать заявки на замену газовых котлов и счетчиков, информацию об утечке газа. В ближайшее время голосовой ассистент также начнет предоставлять информацию по заключению договора на поставку газа, отвечать на типовые вопросы потребителей.

С середины мая Call-центр станет единым для "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара".

"Call-центр до последнего времени не всегда справлялся с нагрузкой. Запуск виртуального ассистента в определенной степени решает и эту задачу. Это нововведение не последнее и не единственное. Настройка клиентского сервиса, развитие дистанционных сервисов — самое приоритетное направление для нас. Например, одна из решаемых задач — чтобы платить за газ было так же просто, как за мобильный телефон. Наши абоненты уже могут произвести оплату без комиссии как минимум девятью способами, в том числе через личные кабинеты на сайте, через мобильное приложение", — отметил Виталий Коротких, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара".

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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