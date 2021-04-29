"Газпром межрегионгаз Самара" принимает показания счетчиков с помощью умного автоответчика

"Газпром межрегионгаз Самара" начал автоматизированный прием показаний по бесплатному многоканальному номеру 8-800-201-04-04. Теперь показания счетчика можно передать с помощью виртуального ассистента.

Новый сервис снимает нагрузку с телефонных операторов в период приема показаний счетчиков и сокращает время ожидания для абонентов. Кроме приема показаний виртуальный помощник умеет принимать заявки на замену газовых котлов и счетчиков, информацию об утечке газа. В ближайшее время голосовой ассистент также начнет предоставлять информацию по заключению договора на поставку газа, отвечать на типовые вопросы потребителей.

С середины мая Call-центр станет единым для "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара".

"Call-центр до последнего времени не всегда справлялся с нагрузкой. Запуск виртуального ассистента в определенной степени решает и эту задачу. Это нововведение не последнее и не единственное. Настройка клиентского сервиса, развитие дистанционных сервисов — самое приоритетное направление для нас. Например, одна из решаемых задач — чтобы платить за газ было так же просто, как за мобильный телефон. Наши абоненты уже могут произвести оплату без комиссии как минимум девятью способами, в том числе через личные кабинеты на сайте, через мобильное приложение", — отметил Виталий Коротких, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара".