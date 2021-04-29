Режим работы офисов Россельхозбанка в период между майскими праздниками

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В период с 4 по 8 мая АО "Россельхозбанк" обслуживает клиентов дополнительных и операционных офисов, расположенных в Самаре и районах области по стандартному графику в соответствии с режимом работы каждого офиса.

Фото: предоставлено Россельхозбанком