Режим работы офисов Россельхозбанка в период между майскими праздниками

В период с 4 по 8 мая АО "Россельхозбанк" обслуживает клиентов дополнительных и операционных офисов, расположенных в Самаре и районах области по стандартному графику в соответствии с режимом работы каждого офиса.
Актуальная информация о режиме обслуживания каждой точки продаж, в том числе с учетом эпидемиологической обстановки, размещается на сайте банка.
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Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.