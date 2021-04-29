Самарца подозревают в попытке подкупить полицейского

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В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела о даче взятки приставу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.