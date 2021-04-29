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Федеральная власть Власть и политика

Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провел прием граждан

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 апреля, в Нижнем Новгороде заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провел видеоприем граждан, в ходе которого рассмотрел обращения жителей Кировской, Пензенской и Самарской областей.

Среди прочих был рассмотрен вопрос жительницы с. Алексеевка Самарской области, которая обратилась в адрес президента России по вопросу капитального ремонта кровли многоквартирного дома № 8 по ул. Комсомольской в данном населенном пункте.

Проведение ремонта было обещано еще в 2019 году, но работы не были проведены по причине отсутствия заявок на проводимых торгах. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Самарской области Иван Пивкин сообщил, что конкурентные процедуры состоялись лишь на седьмой раз (осенью 2020 года), и с победителем заключен государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ.

Заместитель полпреда поручил органам власти региона с учетом длительности решения данного вопроса организовать надлежащую работу по капитальному ремонту кровли до 1 июля этого года с обеспечением безопасных условий проживания граждан до их завершения.

В ходе видеоприема Алексей Кузьмицкий призвал граждан, обратившихся в приемные Президента Российской Федерации в регионах округа, с учетом принятых решений и обозначенных сроков проведения работ осуществлять их общественный контроль.

Со стороны аппарата полномочного представителя контроль реализации принятых решений по поручению заместителя полпреда будут осуществлять главные федеральные инспекторы.

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