Банк "Открытие" стал лауреатом премии Effie Awards Russia

Социальный проект #Немаловажный в поддержку малого и среднего бизнеса, запущенный в 2020 году банком "Открытие" совместно с "Национальной Медиа Группой", получил "бронзу" самой престижной международной премии в области рекламы и маркетинга Effie Awards Russia 2021 в номинации "Кампании с краткосрочным эффектом".
Ключевой особенностью проекта стала возможность для предпринимателей в разгар пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений в экономике бесплатно прорекламировать свои продукты или услуги на ТВ. Эфирное время предоставлял и оплачивал банк "Открытие". Партнером проекта был выбран холдинг "Национальная Медиа Группа", который объединяет как телевизионные, так и диджитал-каналы. Таким образом, используя ресурсы НМГ, банк "Открытие" смог предоставить каждому предпринимателю возможность обратиться именно к своей аудитории, сохранить прежних и найти новых покупателей своих товаров и услуг.
В рамках инициативы также был создан аккаунт @nemalovazhny в Instagram, где все желающие могли найти информацию об участниках проекта, включая их контакты и сайты компаний. Благодаря этому предприниматели получали широкую известность и могли привлечь внимание потребителей.
Участие в проекте было бесплатным для компаний МСБ — клиентов любых банков, а не только банка "Открытие".
Церемония вручения наград состоялась 27 апреля.
Премия Effie Awards Russia вручается за эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.