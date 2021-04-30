В Самарской области определили лучших экспортеров 2020 года

В четверг, 29 апреля, на площадке регионального центра "Мой бизнес" в Самаре наградили лучших экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Региональный конкурс "Экспортер года" проводится в четвертый раз и объединяет предприятия Самарской области, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на внешние рынки, курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области во главе с министром Дмитрием Богдановым.

"В прошлом году, несмотря на особые условия работы, мы оказали поддержку 380 компаниям, оказали содействие предпринимателям в заключении 90 экспортных контрактов. Общая сумма поддержанного экспорта региона составила 2,5 млрд рублей. — рассказал об итогах Дмитрий Богданов. — В этом году мы подходим к поддержке экспортеров комплексно, оказывая сразу целый пакет услуг, тем самым ускоряя их вывод на зарубежные рынки. Уверен, что командная работа бизнеса, областного правительства, регионального Центра поддержки экспорта, а также тесное взаимодействие с Российским экспортным центром позволит выявлять и раскрывать экспортный потенциал начинающих и действующих экспортеров Самарской области.

Конкурсная комиссия отметила 15 региональных предприятий. В нее вошли представители регионального минэкономразвития, минсельхоза и минпрома, а также самарской таможни, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Лучших экспортеров определяли в нескольких номинациях: в сфере промышленности, АПК, услуг, высоких технологий, а также в номинации "Прорыв года". Всего было отмечено 15 региональных предприятий.

Первые места в своих номинациях заняли ООО "Синко трейд", ООО "Квантум", ООО "Компания "Термосистемы", ООО "БАКС", АО "ЕТ-Пласт".

Компания "Квантум" производит растворные узлы для агрохимии для сельхозпроизводителей России и ближнего зарубежья. Основным достижением предприятия стала разработка и внедрение на рынок нового типа оборудования, не имеющего аналогов и позволяющего повысить экологизацию агрохимических работ, усилить контроль за использованием химических препаратов, снизить вредное воздействие на персонал, сократить время проведения работ по обработке растений, повысить урожайность.

В 2020 году "Квантум" начал выходить на зарубежный рынок. Первую экспортную поставку компания осуществила на рынок Казахстана. Общий объем экспорта предприятия сейчас составляет 4,65 млн рублей. По словам директора ООО "Квантум" Александра Копцева, до конца 2022 года компания планирует нарастить продажи как минимум в четыре раза.

"Я благодарен конкурсной комиссии за высокую оценку нашей деятельности. Пару лет назад мы тестировали, запускали свое оборудование на рынок и поняли, что это нужно многим хозяйствам, фермерам. С тех пор стараемся, чтобы их работа стала более экологичной, а наши разработки помогали уменьшить воздействие химии на людей и окружающую среду, увеличивали прибыль всех хозяйств. Спасибо областному минэкономразвития за оказанную честь и победу нашей маленькой компании, которая старается делать большие и важные дела", — отметил Александр Копцев.