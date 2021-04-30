Социальные предприниматели смогут оформить в Гарантийном фонде микрозаймы под 1%

Гарантийный фонд Самарской области утвердил льготную ставку в 1% годовых по действующим программам для социально-ориентированного бизнеса.
"Новая мера финансовой поддержки социально-ориентированных предпринимателей позволит им получить "дешевые деньги" для реализации своих проектов. Мы также учли тот факт, что социальные предприятия часто нуждаются в небольших суммах, поэтому мы снизили для них минимальный порог выдачи до 100 тысяч рублей", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов об условиях получения соцбизнесом финансовой поддержки.
Напомним, что в этом году региональный Гарантийный фонд представил три новых программы для субъектов МСП. Ставка по ним составляет от 3,75% до 5% годовых. Для предпринимателей Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, ставка еще ниже — 2,5% годовых. Финансовые продукты предполагают получение суммы до 5 млн рублей сроком на 2 года.
Фонд также утвердил две программы для начинающих предпринимателей: микрозайм для пополнения оборотных средств и микрозайм на приобретение имущества. По этим продуктам можно получить до 2 млн рублей. Ставка — до 5%.
"Льготная процентная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящих в реестре социальных предприятий, действует по программам предоставления микрозаймов "Оптимальный", "Универсальный" и "Микрозаем для начинающих предпринимателей на приобретение имущества", — заметила генеральный директор ГФСО Юлия Красина.
Получить льготный микрозайм по любой действующей программе финансовой поддержки предприниматели могут, обратившись в ГФСО по адресу: Самара, Молодогвардейская, 211, 2 этаж или в Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б (БЦ "Квадрат"), вход № 1, 5 этаж, офис. 508.
Подать заявку на консультацию сотрудника ГФСО или узнать информацию о действующих мерах поддержки можно на сайте mybiz63.ru или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html