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Государство и Бизнес Экономическая политика

Социальные предприниматели смогут оформить в Гарантийном фонде микрозаймы под 1%

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гарантийный фонд Самарской области утвердил льготную ставку в 1% годовых по действующим программам для социально-ориентированного бизнеса.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Новая мера финансовой поддержки социально-ориентированных предпринимателей позволит им получить "дешевые деньги" для реализации своих проектов. Мы также учли тот факт, что социальные предприятия часто нуждаются в небольших суммах, поэтому мы снизили для них минимальный порог выдачи до 100 тысяч рублей", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов об условиях получения соцбизнесом финансовой поддержки.

Напомним, что в этом году региональный Гарантийный фонд представил три новых программы для субъектов МСП. Ставка по ним составляет от 3,75% до 5% годовых. Для предпринимателей Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, ставка еще ниже — 2,5% годовых. Финансовые продукты предполагают получение суммы до 5 млн рублей сроком на 2 года.

Фонд также утвердил две программы для начинающих предпринимателей: микрозайм для пополнения оборотных средств и микрозайм на приобретение имущества. По этим продуктам можно получить до 2 млн рублей. Ставка — до 5%.

"Льготная процентная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящих в реестре социальных предприятий, действует по программам предоставления микрозаймов "Оптимальный", "Универсальный" и "Микрозаем для начинающих предпринимателей на приобретение имущества", — заметила генеральный директор ГФСО Юлия Красина.

Получить льготный микрозайм по любой действующей программе финансовой поддержки предприниматели могут, обратившись в ГФСО по адресу: Самара, Молодогвардейская, 211, 2 этаж или в Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б (БЦ "Квадрат"), вход № 1, 5 этаж, офис. 508.

Подать заявку на консультацию сотрудника ГФСО или узнать информацию о действующих мерах поддержки можно на сайте mybiz63.ru или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.

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