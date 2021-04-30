В Самаре состоялось заседание Совета по улучшению инвестклимата в регионе

Инвестиционный совет традиционно выступает площадкой для обсуждения и координации деятельности бизнеса и власти всех уровней, для развития инвестиционной политики региона, а также для выработки эффективных предложений для улучшения условий ведения бизнеса. Председателем регионального инвестсовета традиционно выступает глава Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2020 году, несмотря на пандемию, в области не был отменен ни один значимый инвестпроект. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в прошлом году в регионе запущено 15 новых производств и создано 10 тысяч новых рабочих мест — это даже больше, чем в 2019 году, когда бизнес еще не столкнулся с ограничениями из-за распространения инфекции.

"В результате по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования Самарская область устойчиво входит в первую двадцатку регионов России, а в рейтинге регионов РФ по уровню развития ГЧП мы занимаем первое место, — отметил Дмитрий Азаров — В регионе не приостановлен ни один проект, продолжается реализация ранее начатых инфраструктурных проектов с сохранением заданного темпа".

В ходе заседания были оформлены сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Один из них — проект по созданию туристического комплекса "ЭКО-ОТЕЛЬ *RRodnik* by *ALEKIANN*".

"Проект предполагает строительство гостиничного комплекса, развитие рыбоводческого хозяйства осетра и белуги для генерации дополнительного туристического потока", — пояснил Дмитрий Богданов. — Инвестиции в проект составят 153 млн рублей. Инвестор построит рыбоводческое хозяйство с разведением осетра и белуги. Предполагается, что новое место притяжения туристов станет популярным не только среди жителей Самарской области, но и других регионов России. Однако уже сейчас есть договоренность с инвестором, что жители нашего региона смогут иметь существенные скидки при пользовании услугами комплекса".

"Это очень интересный проект, — отметил губернатор, — Много уже сделано. Радует, что он реализуется в достаточно отдаленном от Самары районе. Там рядом три соседних региона, инвесторы понимают, как и кого туда привлекать. Хороший просчет проекта".

Также одобрение совета получили проекты по увеличению площади "Агропромышленного парка "Самара" и развитию альтернативной энергетики.

"Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.