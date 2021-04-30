В Самаре состоялось заседание Совета по улучшению инвестклимата в регионе

Инвестиционный совет традиционно выступает площадкой для обсуждения и координации деятельности бизнеса и власти всех уровней, для развития инвестиционной политики региона, а также для выработки эффективных предложений для улучшения условий ведения бизнеса. Председателем регионального инвестсовета традиционно выступает глава Самарской области Дмитрий Азаров.
В 2020 году, несмотря на пандемию, в области не был отменен ни один значимый инвестпроект. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в прошлом году в регионе запущено 15 новых производств и создано 10 тысяч новых рабочих мест — это даже больше, чем в 2019 году, когда бизнес еще не столкнулся с ограничениями из-за распространения инфекции.
"В результате по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования Самарская область устойчиво входит в первую двадцатку регионов России, а в рейтинге регионов РФ по уровню развития ГЧП мы занимаем первое место, — отметил Дмитрий Азаров — В регионе не приостановлен ни один проект, продолжается реализация ранее начатых инфраструктурных проектов с сохранением заданного темпа".
В ходе заседания были оформлены сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Один из них — проект по созданию туристического комплекса "ЭКО-ОТЕЛЬ *RRodnik* by *ALEKIANN*".
"Проект предполагает строительство гостиничного комплекса, развитие рыбоводческого хозяйства осетра и белуги для генерации дополнительного туристического потока", — пояснил Дмитрий Богданов. — Инвестиции в проект составят 153 млн рублей. Инвестор построит рыбоводческое хозяйство с разведением осетра и белуги. Предполагается, что новое место притяжения туристов станет популярным не только среди жителей Самарской области, но и других регионов России. Однако уже сейчас есть договоренность с инвестором, что жители нашего региона смогут иметь существенные скидки при пользовании услугами комплекса".
"Это очень интересный проект, — отметил губернатор, — Много уже сделано. Радует, что он реализуется в достаточно отдаленном от Самары районе. Там рядом три соседних региона, инвесторы понимают, как и кого туда привлекать. Хороший просчет проекта".
Также одобрение совета получили проекты по увеличению площади "Агропромышленного парка "Самара" и развитию альтернативной энергетики.
"Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html